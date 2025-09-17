Bonus libreria: sono già disponibili i bonus per tutte le librerie! L’intolro delle domande è iniziato giorno 15 settembre e fino al 31 ottobre 2025

Si tratta di un credito d’imposta, il cui valore varia in base ai tributi locali versati. L’agevolazione può arrivare fino a un massimo di 20.000 euro per le librerie indipendenti di piccole dimensioni, mentre per le librerie legate a gruppi editoriali (e quindi non indipendenti), il limite massimo è fissato a 10.000 euro. Di seguito tutte le novità per il 2025.

Bonus libreria, come funziona

Il Bonus Librerie funziona come un credito d’imposta che può essere utilizzato in compensazione tramite modello F24. È importante sapere che questo tax credit non incide sul reddito imponibile, né ai fini dell’IRPEF (imposte sui redditi), né ai fini dell’IRAP (imposta regionale sulle attività produttive). Per ottenere il bonus, la procedura è semplice ma deve essere seguita con attenzione. I soggetti interessati devono presentare la domanda entro le ore 12:00 del 31 ottobre 2025. Entro i 30 giorni successivi, il Ministero della Cultura comunicherà ai richiedenti l’importo del credito d’imposta che spetta loro. Una volta concluse le verifiche, sarà la Direzione Generale Biblioteche e Istituti Culturali a gestire il riconoscimento del bonus. Infine, per usufruire del credito, il modello F24 deve essere trasmesso esclusivamente online, attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

Bonus libreria, a chi spetta

Il Bonus Librerie è destinato agli esercenti che svolgono attività di vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati, identificati attraverso il codice ATECO principale registrato presso il Registro delle Imprese.

Possono accedere alla misura coloro che hanno la sede legale all’interno dello Spazio Economico Europeo e che risultano soggetti a tassazione in Italia. Questo può avvenire sia per residenza fiscale, sia per la presenza di una stabile organizzazione nel territorio italiano, alla quale sia riconducibile l’attività commerciale legata alla vendita di libri. Inoltre, per essere ammessi al beneficio, è necessario che, nell’esercizio finanziario precedente, almeno il 70% dei ricavi complessivamente dichiarati derivi dalla vendita di libri, compresi anche quelli usati.

Bonus libreria, a quanto ammonta

Nel dettaglio, le librerie indipendenti, cioè quelle non appartenenti a gruppi editoriali e non direttamente gestite da essi, possono ottenere fino a 20.000 euro all’anno. Per le librerie collegate direttamente a gruppi editoriali, invece, il tetto massimo è fissato a 10.000 euro. C’è inoltre un limite complessivo per ogni gruppo editoriale che gestisca direttamente una o più librerie: in questi casi, l’importo complessivo del credito d’imposta ottenibile non può superare il 2,5% del totale delle risorse disponibili. Per l’anno 2025, relativamente alle spese sostenute nel 2024, il fondo complessivo stanziato per il bonus è pari a 8,2 milioni di euro.