Bonifici istantanei 2025: Dal 9 ottobre 2025 tutte le banche dell’Eurozona che già consentono i bonifici ordinari dovranno rendere disponibili anche i bonifici istantanei. La misura nasce dal Regolamento europeo 2024/886 e punta a garantire transazioni più rapide, sicure e accessibili per cittadini e imprese.

L’obbligo rappresenta un cambiamento epocale nel sistema dei pagamenti, perché mette fine alle lunghe attese tipiche dei trasferimenti ordinari, permettendo invece di spostare fondi in pochi secondi, 24 ore su 24, anche nei weekend e nei giorni festivi.

Come funzionano i bonifici istantanei 2025

I bonifici istantanei potranno essere effettuati da qualsiasi conto abilitato agli ordinari, utilizzando gli stessi canali già noti: home banking, app mobile, sportelli ATM evoluti e filiali fisiche.

Una delle principali innovazioni riguarda l’introduzione della Verification of Payee (VoP), il sistema che confronterà automaticamente IBAN e dati del beneficiario (nome, partita IVA o codice LEI) prima di autorizzare il trasferimento. Questa funzione è progettata per ridurre drasticamente i rischi di errore e frode.

Commissioni e costi: nessun sovrapprezzo

Dal 9 gennaio 2025 è già entrata in vigore un’importante novità: le banche non possono più applicare commissioni più alte per i bonifici istantanei rispetto a quelle dei bonifici ordinari.

In altre parole, la velocità non avrà alcun costo aggiuntivo. Per i consumatori questo significa poter usufruire della massima rapidità e praticità senza spese extra, un punto cruciale che potrebbe accelerarne la diffusione su larga scala.

Bonifici istantanei 2025: Scadenze e prossimi step della riforma

La riforma prevede diverse fasi di implementazione:

dal 9 gennaio 2025 gli istituti di pagamento dell’Eurozona hanno iniziato a garantire la ricezione dei bonifici istantanei;

gli istituti di pagamento dell’Eurozona hanno iniziato a garantire la ricezione dei bonifici istantanei; dal 9 ottobre 2025 scatterà l’obbligo di consentire anche l’invio;

scatterà l’obbligo di consentire anche l’invio; nel 2027 toccherà ai Paesi UE che non utilizzano l’euro come valuta ufficiale.

Bonifici istantanei 2025: I vantaggi per cittadini e imprese

I bonifici istantanei offrono vantaggi concreti: trasferire denaro in tempo reale, saldare bollette e scadenze anche all’ultimo minuto, semplificare i pagamenti tra privati e migliorare la gestione della liquidità per le imprese.

In prospettiva, questa innovazione potrebbe rivoluzionare le abitudini di pagamento degli europei, riducendo l’uso di contanti e carte, e consolidando un mercato unico dei pagamenti sempre più integrato e sicuro.