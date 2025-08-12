L’Università di Catania apre le iscrizioni per i corsi di laurea triennale in Scienze e tecniche psicologiche e Scienze dell’Educazione e della Formazione per l’anno accademico 2025/26. Questi corsi, essendo a numero programmato locale, richiedono il superamento del TOLC-SU, che si svolgerà in modalità sia in presenza che a casa, con tre sessioni disponibili da giugno a settembre 2025.

In totale, sono disponibili 300 posti per Psicologia e 250 per Educazionee e della Formazione , un’opportunità importante per chi desidera intraprendere una carriera nelle scienze della formazione e della mente.

Per immatricolarsi ai due corsi proposti dal Dipartimento di Scienze della Formazione sono richiesti:

diploma di scuola secondaria superiore (conseguito entro il 31 luglio 2025),

altro titolo di studio conseguito all’estero, riconosciuto idoneo (consulta la sezione studenti internazionali) test di accesso TOLC-SU.

Come iscriversi ai TOLC-SU

Il candidato che intende sostenere la prova TOLC-(SU) deve iscriversi all’area TOLC presente sul portale CISIA collegandosi al sito: portale cisiaonline.it. Si ricorda, inoltre, che sarà possibile selezionare qualunque sede tra quelle disponibili secondo i calendari presenti sul portale CISIA. È ammissibile sostenere la prova in presenza (TOLC-SU in presenza) o a distanza (TOLC-SU a casa), a seconda delle modalità prevista dalle diverse sedi. Inoltre, per chi ha scelto di prenotare un TOLC@CASA sarà necessario caricare l’immagine di un documento di

riconoscimento in corso di validità alla data di prenotazione. Le immagini del documento caricato dovranno essere in JPG O PNG e perfettamente leggibili.

Per lo svolgimento di ogni prova lo studente dovrà corrispondere al CISIA un contributo spese obbligatorio omnicomprensivo, come quota di iscrizione, in nessun caso rimborsabile, uguale su tutto

il territorio nazionale, di euro 35,00.

Come funziona il test TOLC-SU: modalità, contenuti e requisiti

Il test TOLC-SU è la chiave d’accesso per immatricolarsi ai due corsi del Dipartimento di Scienze della Formazione. Si tratta di un test individuale, composto da 50 quesiti a risposta multipla suddivisi in tre sezioni:

comprensione del testo e lingua italiana,

conoscenze acquisite negli studi,

ragionamento logico.

Inoltre, c’è una quarta sezione di inglese con 30 domande, che però non influisce sulla graduatoria. Il punteggio minimo per superare la prova è 20 punti, con penalizzazione di -0,25 per ogni risposta errata. Il test dura 115 minuti. Inoltre, sono previste agevolazioni e ausili per candidati con disabilità o DSA, per sapere quali leggere il bando.

Calendario, iscrizioni e graduatorie: le tappe fondamentali da non perdere

L’Università di Catania ha programmato tre sessioni di test TOLC-SU@CASA: a giugno (4-5 e 13), luglio (9, 15, 17) e settembre (2, 4 e 5). Dopo aver sostenuto il test, è fondamentale presentare la domanda di inserimento in graduatoria dal 4 giugno al 6 settembre 2025 tramite il Portale Studenti_Smart Edu. La graduatoria di merito sarà pubblicata entro il 15 settembre, e gli ammessi potranno immatricolarsi dal 15 al 22 settembre con il pagamento della tassa di 156 euro. Se rimangono posti disponibili, verranno pubblicate liste di scorrimento entro il 25 settembre, con ulteriori immatricolazioni fino al 2 ottobre. Chi ripete il test potrà usare il punteggio migliore per la graduatoria.

Immatricolazione, i primi passi

Superato il test con almeno 20 punti, gli studenti saranno ufficialmente ammessi e potranno perfezionare l’iscrizione seguendo le indicazioni del Portale Studenti_Smart Edu. Chi ottiene un punteggio inferiore sarà ammesso con un debito formativo (OFA), che dovrà colmare tramite corsi specifici organizzati dal Dipartimento di Scienze della Formazione. È importante rispettare tutte le scadenze per non perdere il diritto all’immatricolazione. L’accesso a questi corsi rappresenta una grande occasione per entrare nel mondo delle professioni educative e psicologiche, grazie a una formazione di qualità e strutturata per affrontare le sfide di un mercato del lavoro sempre più esigente.