Fino alle ore 20 del 10 febbraio 2025, le famiglie potranno presentare le domande di iscrizione per l’anno scolastico 2025/26 attraverso la piattaforma online dedicata. Per gli studenti che si iscrivono al primo anno delle scuole secondarie di secondo grado, è possibile richiedere l’emissione della Carta dello Studente, “IoStudio”, compilando l’apposito campo presente nel modello di iscrizione. Questa carta nominativa è destinata agli studenti delle scuole statali e paritarie, sia in Italia che all’estero, e offre numerosi vantaggi grazie alle partnership con enti nazionali e locali.

Che cos’è IoStudio – La carta dello studente?

La Carta dello Studente “IoStudio” rappresenta un importante strumento per attestare lo status di studente e accedere a sconti, agevolazioni e promozioni in diversi ambiti, come cultura, mobilità, tecnologia e tempo libero. Tuttavia, a partire dall’anno scolastico 2022/23, la consegna della Carta non è più automatica: viene rilasciata esclusivamente su richiesta delle famiglie. Una volta emessa, la carta viene consegnata direttamente presso l’istituto scolastico frequentato dallo studente e rimane valida per l’intero ciclo di studi.

Come richiedere la carta se non indicata all’iscrizione

Le famiglie che, al momento dell’iscrizione online, non abbiano espresso il consenso per il rilascio della Carta, possono comunque richiederla in un secondo momento. Sarà sufficiente compilare un modulo specifico e consegnarlo presso la segreteria scolastica dell’istituto frequentato dallo studente. Questa procedura è stata confermata dal Ministero dell’Istruzione e del Merito (MIM) nelle indicazioni fornite negli anni precedenti, che mirano a garantire alle famiglie tutte le informazioni necessarie per accedere a questo utile strumento.