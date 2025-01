Sant’Agata 2025: la festa della Santa Patrona di Catania si sta avvicinando sempre di più e lo confermano le prime candelore che si incontrano in giro in questa seconda metà del mese di gennaio. Ma quali sono quelle che si potranno incontrare oggi nel capoluogo etneo? Eccole di seguito.

Le candelore in giro oggi, mercoledì 22 gennaio

Alle 8:30 di stamattina è già avvenuta l’uscita ufficiale del Cereo Devoti di Sant’Agata, dalla Chiesa Spirito Santo. Il cereo proseguirà le sue tappe alle 10:30 all’Istituto Vittorino da Feltre in via Durante e alle 11 per un omaggio floreale in piazza San Pio X. Alle 16:30 festeggiamenti con i commercianti di via Pacinotti e zone limitrofe.

Alle 17 appuntamento con il Cereo Macellai, già protagonista della festa di San Sebastiano svoltasi il 20 gennaio. La candelora sarà in via Poggio Lupo n. 26.

Altra uscita ufficiale sarà quella del Cereo Ortofrutticoli, da San Nicolò l’Arena, intorno alle 17:30. La candelora si recherà, poi, al Maas tramite carrello, con partenza da via Cristoforo Colombo.