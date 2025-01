In seguito all’allerta meteo di codice rosso diramata dalla Protezione Civile Regionale, il servizio ferroviario extraurbano sarà sospeso per la giornata di venerdì 17 gennaio 2025. Questa misura precauzionale è stata adottata in vista delle condizioni meteorologiche particolarmente avverse che interesseranno la regione, con forti piogge, vento intenso e possibili criticità legate alla sicurezza delle infrastrutture di trasporto.

In particolare, i treni delle linee 2, 4, 11 e 17 non saranno in servizio e saranno sostituiti da autobus aziendali per garantire la mobilità dei pendolari e degli utenti. Gli autobus aziendali effettueranno il medesimo percorso dei treni, cercando di minimizzare i disagi per i viaggiatori.

Per quanto riguarda il servizio urbano, la Metropolitana e le autolinee cittadine rimarranno regolarmente operative, nonostante le difficili condizioni meteo. Gli utenti sono invitati a seguire gli aggiornamenti in tempo reale e a prestare la massima attenzione durante gli spostamenti, in quanto il maltempo potrebbe causare rallentamenti e difficoltà nelle aree a rischio.