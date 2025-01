La Polizia di Stato ha appena denunciato un automobilista che, nel tratto autostradale dell’A19, all’altezza dello svincolo di Scillato, in direzione Catania, è stato sorpreso a percorrere il percorso in retromarcia. L’uomo tra lo stupore dei preseti, avrebbe percorso più di 1 km in retromarcia. Ignorando le regole di sicurezza stradale e creando un grave pericolo per sé stesso e per gli altri automobilisti in transito.

Le prime ricostruzioni

Il comportamento dell’automobilista è stato prontamente notato dagli agenti della Polizia Stradale di Buonfornello, che, dopo averlo individuato, si sono messi all’inseguimento del veicolo. Nonostante il tentativo di proseguire nel suo comportamento pericoloso, l’uomo è stato raggiunto e fermato dagli agenti, evitando così possibili conseguenze ancora più gravi.

Ulteriori accertamenti hanno rivelato che l’automobilista aveva la patente di guida revocata, motivo per cui è stato denunciato per guida senza patente, con l’aggravante di una recidiva nel biennio. Inoltre, il soggetto è stato indagato per il rifiuto di sottoporsi al drug test, comportamento che ha sollevato ulteriori preoccupazioni riguardo la sua condotta al volante. L’uomo è stato anche accusato di resistenza a pubblico ufficiale, in quanto ha cercato di sottrarsi al controllo delle forze dell’ordine, non ottemperando all’alt intimato dalla polizia.

Il sequestro della vettura

A seguito delle violazioni commesse, l’auto dell’uomo è stata sequestrata dalle autorità competenti. Questo episodio non solo evidenzia il grave pericolo derivante da comportamenti irresponsabili alla guida, ma sottolinea anche l’importanza di rispettare rigorosamente le normative sulla sicurezza stradale.

L’azione tempestiva della Polizia Stradale ha evitato potenziali incidenti e ha sottolineato l’importanza di un controllo costante e capillare del rispetto delle leggi del codice della strada.