Eventi Catania: la città inaugura il 2025 con un weekend ricco di esperienze: cultura, cinema e trekking. Se non sai cosa fare e vuoi vivere un weekend all’insegna del relax e dell’avventura, non perderti l’occasione di viverlo a Catania, tra arte, cinema e trekking sull’Etna, uno dei luoghi migliori per prendersi una pausa rigenerante.

Eventi Catania: Trekking Valle del Bove

Se hai bisogno di una pausa rigenerante in natura e sei alla ricerca di un’esperienza di scoperta e divertimento, il trekking Valle del Bove è un evento da non perdere! Si tratta infatti del percorso ideale per ammirare il grande spettacolo del vulcano Etna, un’escursione piena di adrenalina che ti lascerà senza fiato. Il percorso, lungo 10km, è adatto a chiunque, anche a chi non ha mai fatto trekking e vuole provare un’emozione nuova e unica nel suo genere.

Eventi Catania: weekend al cinema

Catania offre diverse soluzioni per chiunque voglia godersi un fine settimana nella città. Se vuoi rilassarti e passare una serata all’insegna della tranquillità, allora non puoi perderti le nuove uscite al cinema! In programma per questo weekend uno spettacolo tra musical e popolar che invita a reinventarsi: Emilia Perez, oggi al

Cinema Cinestar, San Giovanni la punta: 17:10, 19:50

San Giovanni la punta: 17:10, 19:50 The Space Cinema Etnapolis, Belpasso: 17:20, 20:30

se invece vuoi unire relax e divertimento allora non puoi perdere assolutamente “Dove osano le cicogne”, una commedia “troppo superficiale” su una materia che fa discutere: la maternità surrogata. Ecco dove:

Eplanet, Catania: 16:30, 18:30

16:30, 18:30 Cinema Cinestar, San Giovanni la punta: 21:50

Gli appassionati del genere horror possono gioire: nelle sale cinematografiche è arrivato Nosferatu, il nuovo film diretto da Robert Eggers. Il regista, già acclamato per pellicole come The Witch e The Lighthouse, torna a esplorare l’oscurità, scegliendo di reinterpretare il mito del vampiro in una variante inedita e profondamente animalesca.

Eplanet, Catania: 20:30, 21:30

20:30, 21:30 King multisala cinestudio: 18:30, 21, 22:30

Visita alle Ciminiere, mostra d’arte

Se sei a Catania e vuoi scoprire la storia della città allora non puoi assolutamente perdere la mostra “Tra terra e cielo. Le ciminiere di Catania tra sviluppo urbanistico, storia, economia e cultura”. Quello delle Ciminiere è un viaggio stimolante che ti consentirà di fare un salto nel passato attraverso scatti fotografici che colgono ogni aspetto della città. Questa ricomposizione visiva coglie il fascino dei luoghi catanesi ed è un’occasione imperdibile per riflettere sulla storia industriale.