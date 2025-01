Lo scorso 19 novembre, la Commissione Europea ha lanciato l’invito a presentare proposte per Erasmus+ 2025, il programma dell’Unione Europea per l’istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport in Europa. Questo invito offre un’importante opportunità per accedere a finanziamenti e sviluppare progetti in ambito educativo e giovanile.

Il programma Erasmus+

Il programma si concentra su diversi ambiti tra cui l’istruzione scolastica, la formazione professionale, l’istruzione superiore, i giovani, l’educazione degli adulti e lo sport.

Erasmus+ si suddivide in particolare in tre azioni chiave:

Mobilità individuale ai fini dell’apprendimento; Innovazione e buone pratiche; Sostegno alla riforma delle politiche.

Le scadenze di Erasmus+ 2025

Le scadenze per la presentazione delle proposte sono le seguenti: