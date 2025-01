La 75esima edizione del Festival di Sanremo è ormai alle porte, tutti vorrebbero occupare le prime file dell’amato Ariston. E quest’anno tutto è possibile! La Rai ha indetto un nuovo concorso per poter assistere gratuitamente al festival di Sanremo 2025. Si tratta del un contest a premi in cui verranno selezionati cinque giovani abbonati Rai, i vincitori avranno la possibilità di vivere un’esperienza unica, assistendo dalla prima fila alla serata finale del Festival, che si terrà sabato 15 febbraio 2025 presso il Teatro Ariston.

Concorso “un giovane abbonato in prima fila”

Il concorso “Un giovane abbonato in prima fila” è rivolto a tutti coloro che sono nati tra il 1995 e il 2008. I cinque fortunati vincitori, avranno l’opportunità esclusiva di assistere alla proclamazione del vincitore del Festival, un momento che rimarrà scolpito nei loro ricordi per sempre.

Per partecipare a questa straordinaria iniziativa, è necessario essere abbonati Rai per uso privato. I giovani interessati a partecipare al concorso dovranno inviare la loro candidatura via e-mail all’indirizzo iniziativasanremo.canone@rai.it, tra il 12 dicembre 2024 e il 19 gennaio 2025. È fondamentale che la candidatura rispetti tutte le indicazioni fornite dal concorso, al fine di essere considerata valida.

Una volta raccolte tutte le candidature, i vincitori verranno estratti a sorte il 29 gennaio 2025. I cinque giovani selezionati poteranno assistere ad un’esperienza unica, vivendo in prima persona l’emozione della serata finale e il brivido di assistere alla proclamazione del vincitore.

Come poter partecipare al concorso

Coloro che desiderano essere selezionati come uno dei cinque fortunati giovani ad avere il privilegio di partecipare alla serata finale del Festival di Sanremo devono soddisfare i seguenti requisiti:

essere nato tra il 1995 e il 2008,

essere un abbonato Rai alla televisione per uso privato o figlio di un abbonato.

Se si rientra in queste categorie, puoi candidarti inviando una e-mail all’indirizzo iniziativasanremo.canone@rai.it, tra il 12 dicembre 2024 e il 19 gennaio 2025. Nella tua e-mail dovrai includere le seguenti informazioni:

nome e Cognome dell’abbonato,

codice fiscale dell’abbonato,

numero di telefono dell’abbonato.

In caso di partecipazione di un figlio, inserire anche i dati relativi al figlio/a (nome, cognome, codice fiscale e recapito telefonico).

Di seguito il bando ufficiale RAI.