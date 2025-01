Musica, spettacolo ed energia hanno contraddistinto le ultime ore di attesa del nuovo anno a Catania con “Capodanno in musica”. L’evento, trasmesso in diretta su Canale 5 e condotto da Federica Panicucci e Fabio Rovazzi, ha regalato agli italiani una serata indimenticabile, ricca di performance live e immagini suggestive della città etnea. Per oltre cinque ore, il grande palco allestito davanti al monumento dell’elefante, simbolo della città, in Piazza Duomo ha ospitato artisti di spicco per culminare in una grande festa allo scoccare della mezzanotte, mentre il cielo catanese si è illuminato di fuochi d’artificio, esplosi in ogni angolo della città, accompagnando l’inizio del 2025 con un tripudio di luci e colori.

Le parole del sindaco Trantino: un successo di pubblico e ascolti

Nell’ultima serata del 2024, Piazza Duomo e Piazza Università si sono animate con oltre 25.000 persone che, nel corso della serata, hanno partecipato all’evento promosso dalla Regione Siciliana. La folla, come ha definito il sindaco Trantino, “coinvolta e coinvolgente”, ha creato un’atmosfera festante unica, mentre milioni di telespettatori seguivano l’evento da casa. Con 3,39 milioni di ascolti stimati e una share del 25,3%, il programma ha confermato il suo grande successo, consacrando Catania come protagonista indiscussa della notte di Capodanno. “Abbiamo vissuto un momento straordinario per la nostra città – ha commentato il sindaco Enrico Trantino – una splendida Catania ha dominato la scena nazionale, ergendosi nella sua bellezza.” Trantino ha elogiato l’atmosfera unica respirata durante la serata, definendola “un magnifico spot” per Catania e per l’intera Sicilia. Ha aggiunto che anche Federica Panicucci, Fabio Rovazzi e tutto lo staff di Mediaset sono rimasti colpiti dall’accoglienza calorosa e dall’entusiasmo della gente. Il sindaco ha poi espresso un ringraziamento al presidente Renato Schifani, alla Regione Siciliana, al Prefetto e al Questore e alle forze dell’ordine tutte, per l’impeccabile organizzazione e la sicurezza, concludendo che “il 2025 è iniziato sotto i migliori auspici. Se tutti facciamo la nostra parte, saremo orgogliosi di vivere in questa meravigliosa città“.

Un investimento per il futuro

Nella sua dichiarazione sull’evento, il sindaco ha sottolineato quanto espresso dall’economista Rosario Faraci, che ha evidenziato come eventi di questa portata generano non solo un grande successo immediato, ma anche un valore aggiunto duraturo per il territorio. “Ogni euro speso per eventi come questo ne produce almeno due di valore aggiunto” ha spiegato Faraci, confermando l’importanza di queste iniziative per lo sviluppo economico e turistico della città. Il sindaco Trantino ha così definito l’evento come un’opportunità non solo per celebrare la bellezza di Catania, ma anche per guardare al futuro con fiducia, utilizzando la visibilità internazionale come trampolino per nuove opportunità.

Ci si augura che il successo di questa questa notte di festa non resti soltanto un isolato ricordo, ma un vero e proprio nuovo inizio per una Catania che ha tanto da offrire e che, più che mai, ha bisogno di tornare a splendere nella sua autenticità e magnificenza.