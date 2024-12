Un’analisi di Openpolis, basata su dati ministeriali, indica che l’88,4% degli edifici scolastici statali italiani dichiara la presenza di impianti di riscaldamento.

I dati raccolti

Su un totale di oltre 40.000 edifici scolastici statali, circa 35.000 risultano dotati di tali impianti, secondo le dichiarazioni degli enti proprietari. Questo corrisponde a una media di poco meno del 90% degli edifici.

Si riscontrano variazioni regionali significative. In Campania e Calabria, la percentuale di edifici con impianti di riscaldamento scende sotto il 70%, mentre il Piemonte presenta una situazione migliore.

Nonostante l’alta percentuale di edifici con impianti dichiarati, l’analisi sottolinea la necessità di considerare ulteriori fattori per valutare le condizioni delle scuole. Oltre alla presenza dell’impianto, è necessario verificare il suo effettivo funzionamento e il grado di isolamento termico delle aule.

L’analisi evidenzia alcune criticità

In 526 edifici scolastici è accertata l’assenza di impianti di riscaldamento.

Per circa il 10% degli edifici scolastici (oltre 4.000 scuole), non sono disponibili informazioni sulla presenza o assenza di impianti di riscaldamento.

Di seguito i dati regione per regione: