Legge di bilancio 2025: Con l’approvazione della Legge di Bilancio 2025 alla Camera, il sistema scolastico italiano si prepara ad affrontare una serie di importanti investimenti. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito riceverà 122 milioni di euro destinati a finanziare diverse misure per potenziare e migliorare il sistema educativo. Sebbene gli investimenti siano previsti anche per gli anni successivi, con un calo a 189 milioni nel 2026 e 75 milioni nel 2027, l’obiettivo è quello di rafforzare vari ambiti cruciali per la formazione e l’inclusività.

Legge di bilancio 2025, filiera tecnologica

Uno degli ambiti principali del piano di investimenti riguarda l’istituzione dei campus per la filiera formativa tecnologico-professionale. Per l’anno 2026, è previsto un incremento di 20 milioni di euro per sostenere la progettazione e l’avvio degli interventi infrastrutturali, con la gestione dei fondi affidata alle regioni. Questo investimento si inserisce nell’obiettivo di migliorare la preparazione tecnica e professionale degli studenti.

Per quanto riguarda l’inclusività scolastica, la Legge di Bilancio 2025 prevede un significativo incremento dell’organico del sostegno, con l’assunzione di 2.000 nuovi docenti per garantire la continuità didattica agli studenti con disabilità. Questi posti verranno aggiunti già a partire dall’anno scolastico 2025/2026, per un totale di 112,49 milioni di euro da destinare a questa misura.

Legge di bilancio 2025, supporto al personale scolastico e alle scuole paritarie

Un altro aspetto fondamentale della Legge di Bilancio 2025 riguarda l’incremento del personale non dirigenziale destinato agli Uffici Scolastici Regionali (USR). A partire dal 2025/2026, il Ministero dell’Istruzione bandirà un concorso per l’assunzione di 101 unità di personale, con un investimento di oltre 6 milioni di euro annui. Questa misura mira a garantire un adeguato supporto alle istituzioni scolastiche, specialmente in termini di gestione amministrativa e di supporto alle attività didattiche.

Inoltre, è previsto un incremento dei contributi destinati alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità. A partire dal 2025, saranno destinati 50 milioni di euro, con un aumento di 10 milioni annui a partire dal 2026. Questi fondi contribuiranno a migliorare l’offerta formativa nelle scuole che si occupano di studenti con bisogni educativi speciali.

Legge di Bilancio 2025, orientamento scolastico ed educazione sessuale

La Legge di Bilancio 2025 prevede anche il rafforzamento delle iniziative di orientamento scolastico, con un incremento di 2 milioni di euro per garantire la continuità e la strutturazione di attività di orientamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado. Questa misura risponde all’esigenza di guidare gli studenti verso scelte consapevoli per il loro futuro accademico e professionale.

Un’altra novità riguarda l’introduzione di corsi di educazione sessuale e affettiva nelle scuole secondarie. L’obiettivo è sensibilizzare gli studenti su temi di prevenzione e corretta informazione. Per il 2025 sono stati stanziati 500.000 euro per attuare questi programmi educativi all’interno dei piani triennali dell’offerta formativa delle scuole.

Fondi aggiuntivi per servizi a sostegno degli studenti con disabilità

Infine, il piano di investimenti della Legge di Bilancio 2025 prevede l’incremento dei fondi destinati ai servizi in favore degli studenti con disabilità. A partire dal 2025, saranno stanziati 500.000 euro annui per potenziare i servizi di supporto, tra cui attività mirate per studenti con invalidità superiore al 66% e con disturbi specifici dell’apprendimento. Questo intervento è fondamentale per garantire pari opportunità educative a tutti gli studenti, indipendentemente dalle loro condizioni.