La Sicilia ha conquistato il prestigioso premio “Oscar del Turismo 2024 – MHR Awards”, aggiudicandosi il titolo di migliore destinazione turistica d’Italia. Il premio, consegnato ieri sera a Roma durante una cerimonia speciale, è stato ideato dal network MHR, attivo nel settore hospitality e travel. Durante l’evento sono stati premiati quindici protagonisti del settore, che si sono distinti per la loro capacità di innovare, garantire qualità e praticare sostenibilità nelle loro attività. La Sicilia, con la sua bellezza senza pari e la sua offerta turistica variegata, è riuscita a emergere tra le numerose destinazioni italiane.

Il valore inestimabile della Sicilia

Il riconoscimento attribuito alla Sicilia è una conferma dell’eccellenza, che caratterizza l’isola sotto ogni punto di vista. La sua posizione geografica privilegiata, la ricchezza di arte, cultura, tradizioni, natura e gastronomia, unita all’impegno delle istituzioni e degli operatori turistici, ha reso la Sicilia una delle mete più ambite dai turisti italiani e internazionali. Questo premio giunge in un periodo di forte crescita del turismo in Sicilia, che sta vivendo un crescente afflusso di visitatori anche durante la bassa stagione, grazie a politiche mirate e strategie di promozione efficaci.

Il commento dell’assessore regionale

“Con grande orgoglio – ha dichiarato l’assessore regionale al Turismo, Elvira Amata – riceviamo questo prestigioso riconoscimento. È una dimostrazione concreta del valore straordinario della nostra Isola, non solo come meta turistica, ma come simbolo di accoglienza, cultura e bellezza senza tempo”. La Amata ha inoltre sottolineato come questo premio non rappresenti solo un traguardo, ma anche una motivazione per proseguire con ancora maggiore impegno nella valorizzazione del patrimonio siciliano, dalle meraviglie naturali ai luoghi storici, dalle tradizioni enogastronomiche all’ospitalità.

Il premio ottenuto dalla Sicilia è un motivo di grande orgoglio per tutta la comunità e un incentivo a fare di più. “Faremo tesoro di questo riconoscimento per guidare le nostre future iniziative – ha continuato l’assessore – con l’obiettivo di incrementare ulteriormente il flusso di turisti, anche nei periodi di bassa stagione”. Concludendo, ha rimarcato come il premio sia non solo un successo, ma una sfida a fare ancora meglio e a mantenere alta l’attenzione verso un turismo sempre più sostenibile e inclusivo, capace di valorizzare le bellezze siciliane in modo rispettoso e duraturo.