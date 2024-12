L’Azienda Metropolitana Trasporti e Sosta Catania SpA ha lanciato l’Abbonamento Natale 2024, pensato per semplificare la mobilità urbana durante il periodo delle festività natalizie. Con un costo di soli 10 euro, questo abbonamento sarà valido dal 7 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025 e rappresenta una soluzione comoda e conveniente per chi desidera muoversi in città senza stress.

Come attivare l’abbonamento

L’abbonamento è pensato per essere pratico e flessibile. Potrà essere utilizzato su tutta la rete urbana dei mezzi AMTS, ma con alcune limitazioni: non sarà valido per le linee Alibus e 524S, né per l’accesso ai parcheggi scambiatori di Due Obelischi e Nesima.

Per attivarlo, bisognerà scaricare l’app Amts Smart Ticketing e registrarsi utilizzando il profilo ‘Standard’. Successivamente, nella sezione ‘Area Personale> Veicoli’, bisognerà inserire il numero della targa del veicolo e così, gli utenti, potranno beneficiare del sistema LPR (license plate recognition). Si tratta di un lettore apposito, posto ai varchi, che consente, riconoscendo le targhe registrate, l’apertura delle barriere automatiche dei parcheggi in entrata ed in uscita.

E per i parcheggi scambiatori?

L’Azienda Metropolitana Trasporti e Sosta Catania SpA offre una vantaggiosa offerta anche per i parcheggi scambiatori. Infatti con soli 1,50 €, è possibile parcheggiare al Parcheggio Due Obelischi e utilizzare la linea BRT per arrivare rapidamente nel cuore di Catania. Il parcheggio è gratuito per chi acquista almeno un titolo di viaggio AMTS, ed è operativo 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno. Gli utenti possono ritirare il biglietto d’ingresso a banda magnetica tramite le emettitrici automatiche e acquistare i titoli di viaggio per la linea BRT presso le casse automatiche o manuali, per un accesso immediato al trasporto pubblico.

Inoltre, la sosta è gratuita anche per i conducenti di car sharing AMIGO e per le persone con disabilità, in possesso di un regolare contrassegno.