La promozione della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro trova una nuova occasione di approfondimento e innovazione grazie al Premio per le migliori tesi di laurea o specializzazione indetto dall’ASP di Catania in collaborazione con l’Università degli Studi di Catania. Questo progetto, nato nell’ambito di un accordo quadro tra i due enti, si propone di sensibilizzare gli studenti universitari e valorizzare il loro contributo nella creazione di nuove soluzioni per la prevenzione e la sicurezza.

L’iniziativa

L’iniziativa segue un percorso già avviato con successo nelle scuole superiori della provincia, ampliandosi ora al livello accademico. L’obiettivo è duplice: promuovere la cultura della sicurezza sin dai percorsi universitari e contribuire agli obiettivi del Piano regionale della Prevenzione 2020-2025. Il coordinamento del progetto è affidato, per l’ASP, al direttore del Dipartimento di Prevenzione, Antonio Leonardi, e per l’Università, alla professoressa Antonella Agodi, direttrice del Dipartimento di Scienze mediche, chirurgiche e tecnologie avanzate “Ingrassia”.

I dettagli del Bando

Il Premio sarà articolato in due edizioni. La prima è destinata ai laureati magistrali o a ciclo unico che abbiano discusso una tesi sul tema della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro tra il 1° dicembre 2023 e il 30 aprile 2025. Per la seconda edizione, invece, il periodo di riferimento sarà dal 1° maggio 2025 al 30 settembre 2026.

La scadenza per presentare la domanda di partecipazione è fissata, per la prima edizione, al 10 maggio 2025. Per la seconda edizione, le domande dovranno pervenire entro il 10 ottobre 2026. La partecipazione è riservata ai laureati dell’Università di Catania, che dovranno inviare la documentazione tramite PEC all’indirizzo bandi.prevenzione@pec.aspct.it.

Tutti i dettagli e i moduli necessari sono disponibili sui siti ufficiali dell’ASP di Catania e dell’Università.