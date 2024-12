Sagre ed eventi a dicembre in Sicilia: dicembre è un mese magico, un periodo in cui le tradizioni si intrecciano con la spiritualità e il folclore, regalando un’atmosfera unica. Tra presepi viventi, mercatini di Natale, sagre enogastronomiche e feste patronali, l’isola diventa la cornice perfetta per le festività natalizie. Scopriamo insieme le sagre e gli eventi a dicembre in Sicilia più importanti, tutti i dettagli di seguito.

Sagre ed eventi a dicembre in Sicilia

1. L’olio del parco ad Altofonte

Data: 1 dicembre

Un evento dedicato alla degustazione dell’olio extravergine d’oliva, accompagnato dalle tradizionali “vastedde”. L’iniziativa include visite guidate ai frantoi e mercatini artigianali.

2. Mercatino di Natale a Caltagirone

Date: 1 dicembre – 6 gennaio

Prodotti tipici, artigianato e oggettistica caratterizzano i tradizionali mercatini natalizi nella suggestiva città delle ceramiche.

3. I presepi di Acireale

Date: 1 dicembre – 6 gennaio

Un percorso tra presepi di antica fattura, tra cui un’opera del 1700, allestiti nelle chiese e nei luoghi più suggestivi di Acireale.

4. ChocoBarocco a Modica

Date: 6 – 8 dicembre

La rassegna enogastronomica dedicata al famoso cioccolato di Modica. Stand e degustazioni nel cuore della città barocca.

5. Festa di Santa Barbara a Paternò

Date: 3 – 11 dicembre

Un’antica celebrazione religiosa con processioni, eventi culturali e il coinvolgimento dell’intera comunità locale.

6. Sagra dell’olio a Ragalna

Data: 1 dicembre

Una festa dedicata all’olio extravergine d’oliva con degustazioni di prodotti tipici e mercatini dell’artigianato locale.

7. Presepe vivente sotto la rocca a Roccapalumba

Date: 22 dicembre – 6 gennaio

Una suggestiva rappresentazione della natività tra grotte naturali e antichi scorci del centro storico.

8. Dolcemente Castelbuono

Date: 6 – 31 dicembre

Un viaggio nei sapori natalizi con degustazioni di dolci tradizionali e visite al borgo storico.

9. Fiera di Santa Lucia a Siracusa

Date: 13-20 dicembre Fiera tradizionale in onore di Santa Lucia, con eventi culturali e la famosa Lucia di Svezia.

10. I presepi sulle Madonie

Date: 7 dicembre – 6 gennaio

Un itinerario tra le rappresentazioni della natività realizzate dagli artigiani locali nei comuni delle Madonie.

11. Sagra della vastedda a Torretta

Date: 7 – 8 dicembre

Degustazione della tipica focaccia siciliana con olio nuovo, caciocavallo e ricotta, in un evento ricco di tradizione.

12. Natale barocco a Ragusa

Date: 7 dicembre – 6 gennaio

Musica, eventi e spettacoli tra i monumenti e le chiese di Ragusa, trasformati in luoghi di cultura e condivisione.

13. Natale in fiera a Palermo

Date: 4 – 22 dicembre

Un’occasione per scoprire le ultime tendenze e trovare il regalo perfetto nei mercatini natalizi della città.

14. Fiera del borgo a Militello in Val di Catania

Date: 6 – 15 dicembre

Un’immersione nei sapori locali, tra artigianato, enogastronomia e l’atmosfera natalizia di un borgo antico.

15. Presepe vivente di Cammarata

Date: 22 dicembre – 6 gennaio

Un viaggio tra le vie del centro storico di Cammarata, dove i sapori della tradizione incontrano la magia del Natale.

16. Natale a Sciacca

Date: 6 dicembre – 8 gennaio

Eventi, mostre e animazione nel centro storico per celebrare le festività con arte e tradizione.

17. Presepe vivente di Ispica

Date: 22 dicembre – 6 gennaio

Un presepe scenografico allestito nel suggestivo scenario della Cava Ispica, uno degli eventi più attesi del periodo natalizio.

18. Cantine aperte per Natale

Date: 1 – 31 dicembre

Le cantine siciliane aprono le porte per offrire degustazioni di vini e prodotti tipici, in un’atmosfera festosa.

19. Mercatini di Natale a Milazzo

Date: 7 dicembre – 6 gennaio

Una cornice unica tra artigianato e prodotti tipici ai piedi del maestoso Castello Federico II.

20. Natale a Taormina

Date: 7 dicembre – 8 gennaio

Shopping, musica e cultura in uno dei luoghi più suggestivi della Sicilia, perfetto per vivere l’atmosfera natalizia.