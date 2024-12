Dopo le recenti piogge la situazione idrica in Sicilia sembra migliorare pian piano. Le ultime precipitazioni hanno incrementato significativamente le riserve nella diga Ancipa. In soli due giorni, la quantità di acqua è passata da 230.000 a oltre 700.000 metri cubi, con un innalzamento del livello idrometrico di oltre 6 metri. Questo aumento garantisce una riserva idrica sufficiente per i prossimi mesi per i cinque Comuni dell’Ennese, che dipendono interamente dal bacino di Ancipa.

Ritorna l’acqua nei comuni siciliani

Inoltre sarà riattivata la distribuzione dell’acqua di soccorso per Caltanissetta e San Cataldo, in attesa del completamento della nuova conduttura che porta la nuova acqua da Butera a Caltanissetta.

Le nuove infrastrutture garantiranno un flusso regolare e una gestione più equa dell’acqua disponibile, senza danneggiare le riserve di Ancipa. Cucina ha evidenziato come la Regione abbia adottato un approccio equilibrato e proattivo durante l’emergenza idrica. A partire da marzo, sono stati imposti limiti al prelievo dalle riserve per prolungarne la disponibilità fino all’arrivo delle piogge. Questo piano strategico ha assicurato che la distribuzione di acqua continuasse senza interruzioni, garantendo un minimo di risorse per i cittadini.

Cosa dovranno aspettarsi i cittadini siciliani?

Durante la riunione, Salvo Cocina ha sottolineato che tutte le azioni intraprese sono finalizzate a garantire parità di trattamento per tutti i cittadini siciliani. È stato deciso che l’impianto di gestione idrica tornerà sotto la responsabilità di Siciliacque per evitare danni e garantire un servizio sicuro. L’Osservatorio permanente sugli usi idrici, l’Autorità di bacino e la Cabina di regia continueranno a monitorare e ottimizzare l’uso delle risorse per assicurare una gestione efficiente e giusta.

Su questo punto il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha espresso soddisfazione per i risultati ottenuti durante l’incontro sull’emergenza idrica. Grazie alle recenti piogge e ai nuovi interventi, la Regione è riuscita a garantire una fornitura continua di acqua per i Comuni siculi e a fornire acqua di soccorso per Caltanissetta e San Cataldo. Schifani ha ribadito l’impegno della Regione nel garantire soluzioni stabili e durature per la gestione delle risorse idriche, con l’obiettivo di tutelare tutte le comunità siciliane.