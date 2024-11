Meteo Sicilia: per la giornata di oggi, giovedì 14 novembre, la protezione civile della Sicilia, ha annunciato l’allerta meteo gialla, nella provincia di Catania e in parte della Sicilia Orientale. Le condizioni meteo dovrebbero migliorare, dopo due giorni di allerta rossa e poi arancione. In ogni caso, la Protezione Civile invita a predisporre le azioni di prevenzione previste nei propri piani di protezione civile, dei luoghi interessati.

“Piogge da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Sicilia settentrionale e nord-orientale, con quantitativi cumulati deboli, fino a puntualmente moderati sui settori orientali”, questo è quanto si legge nel bollettino della Protezione civile della Sicilia. Meteo Sicilia: le previsioni di oggi, 14 novembre