Dal 15 al 17 novembre 2024, Beer Catania torna per la sua sedicesima edizione, confermandosi come il più grande festival delle birre artigianali del sud Italia. L’evento, organizzato da BeerSicilia e l’agenzia Scirocco Mediterranean Creative Lab, si terrà presso il SAL – Spazio Avanzamento Lavori a Catania, offrendo tre giorni di puro divertimento, cultura brassicola, musica e ottimo cibo.

Festival della birra artigianale

Beer Catania è l’appuntamento perfetto per tutti gli appassionati di birra artigianale, dai neofiti agli esperti. I partecipanti avranno l’opportunità di degustare una vasta selezione di birre provenienti da birrifici locali, nazionali e internazionali. Ogni birra potrà essere abbinata a piatti gourmet preparati ad hoc, creando un’esperienza sensoriale unica. Oltre alle degustazioni, il festival offrirà anche laboratori didattici, dove esperti del settore approfondiranno vari aspetti della cultura brassicola, dalla produzione alla storia della birra.

Musica dal vivo

La formula di Beer Catania non si limita alla birra e al cibo: la manifestazione è anche un’occasione per divertirsi con musica dal vivo, creando un’atmosfera festosa e coinvolgente. Concerti e performance dal vivo saranno parte integrante dell’evento, rendendo l’esperienza ancora più dinamica e adatta a tutte le età. Che si tratti di una serata con gli amici o di una passeggiata in famiglia, Beer Catania saprà soddisfare ogni tipo di pubblico.

Dettagli sull’ingresso e gli orari

L’ingresso al festival è libero, mentre le consumazioni sono a pagamento. I visitatori possono accedere all’evento durante i seguenti orari:

15 novembre: dalle 18:00 all’1:00 Sabato 16 e domenica 17 novembre: dalle 12:00 all’1:00

Non è necessaria prenotazione, ma è consigliato arrivare presto per garantirsi i posti migliori e vivere l’esperienza al massimo.

L’evento si terrà in Via Indaco 23, Catania.