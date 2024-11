Bonus 2025: approvata la nuova legge di Bilancio per il 2025, la quale prevede l’introduzione di diversi bonus nel corso del prossimo anno, tra misure potenziate e misure variate.

Bonus 2025: la carta per i nuovi nati

La carta per i nuovi nati riconosce mille euro ai genitori, entro la soglia Isee di 40 mila euro, per far fronte alle numerose prime spese per ogni nuovo nato. La manovra rafforza anche il bonus destinato a supportare la frequenza negli asili nido.

Questa misura servirà per aiutare le giovani famiglie in difficoltà economica, a fronte dei costi elevati per far crescere un figlio in Italia.

Bonus 2025: proroga bonus mobili e bonus ristrutturazioni rinnovato

É stata prorogata la misura che garantiva un bonus su mobili ed elettrodomestici di grosso calibro. L’incentivo consiste in una detrazione IRPEF del 50% per gli acquisti sostenuti negli anni 2021, 2022, 2023, 2024, da ripartire in dieci quote annuale per un massimo di spesa di 16mila euro per il 2021, di 10 mila per il 2022, di 8 mila per il 2023, e di soli 5 mila per il 2024.

Per il bonus ristrutturazioni dal prossimo anno sarà confermato al livello attuale, il 50% sulle abitazioni principali, con un tetto di spesa a 96 mila euro, mentre scendono, per il 2025, tutte le agevolazioni fiscali per tutte le seconde case. Per le seconde case le detrazioni saranno del 36% con un tetto di spesa a 48mila euro. Con questa soluzione sarà possibile risparmiare circa un terzo delle risorse.

Fringe benefit: per nuovi assunti trasferiti

La legge di bilancio prevede il fringe benefit, un bonus per nuovi assunti che accettano di trasferire la residenza di oltre 100 chilometri. Viene confermata, anche per il 2025, la soglia di esenzione fiscale dei fringe benefit che era stata portata, nel 2024, per tutti i lavoratori dipendenti a mille euro, anziché 258 euro. Il tetto massimo adesso è fissato a circa 2mila euro per tutti i lavoratori dipendenti