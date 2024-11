Sagre novembre 2024: con l’arrivo di novembre, la Sicilia apre le porte ai sapori d’autunno con una serie di sagre imperdibili che celebrano le eccellenze gastronomiche e le tradizioni locali dell’isola. Ecco una guida alle principali sagre di novembre 2024 in Sicilia, per non perdere nessun appuntamento con i sapori della tradizione.

Tutte le sagre novembre 2024

Sagre novembre 2024: Vastedda a Capaci (PA)

Data: 1 novembre

Nel cuore del palermitano, Capaci celebra la “vastedda,” un pane tipico condito, semplice e amato dai siciliani. Questo evento riporta in vita una tradizione legata ai contadini che gustavano la vastedda dopo le lunghe giornate nei campi. Un’occasione perfetta per riscoprire sapori autentici e condividere un momento di festa.

Sagra della Babbalucia a Sambuca di Sicilia (AG)

Data: dall’1 al 3 novembre

A Sambuca di Sicilia, proclamato uno dei borghi più belli d’Italia, si celebra la sagra della babbalucia, la lumaca di terra, simbolo della tradizione contadina. Durante il ponte di “Tutti i Santi,” il borgo si anima con artigianato, degustazioni, workshop e visite alle aziende locali, offrendo un’esperienza culturale e culinaria unica.

Sagra della pizza a Campofelice di Roccella (PA)

Data: dall’1 al 3 novembre

Questo evento è dedicato a uno dei piatti simbolo dell’Italia: la pizza. A Campofelice di Roccella, maestri pizzaioli preparano e offrono numerose varianti per soddisfare ogni palato. Stand gastronomici, giochi in piazza e intrattenimento rendono questa sagra perfetta per le famiglie e per tutti gli amanti della pizza.

Sagre novembre 2024: sapori d’autunno a Isnello (PA)

Data: dall’8 al 10 novembre

Nel borgo di Isnello si celebra la stagione autunnale tra vicoli illuminati e bancarelle che propongono i prodotti tipici del territorio. Stand enogastronomici, musica e spettacoli folkloristici animano l’evento. Per i più curiosi, c’è anche l’opportunità di prenotare visite al vicino Parco Astronomico Gal Hassin.

Sagra del fungo, delle mele e delle castagne dell’Etna a Pedara (CT)

Data: dall’8 all’11 novembre

A Pedara, ai piedi dell’Etna, si celebra la sagra dedicata ai prodotti autunnali della montagna, tra cui il prezioso porcino nero, noto per il suo aroma inconfondibile. La sagra offre stand, show cooking, spettacoli e visite guidate. Una tappa speciale è il luna park, pensato per il divertimento di grandi e piccini.

Sagra dell’olio e dell’oliva a Campobello di Mazara (TP)

Data: dal 9 al 10 novembre

Campobello di Mazara festeggia l’olio d’oliva, prodotto d’eccellenza della Valle del Belice. Durante l’evento si possono degustare diverse qualità di olio extravergine e prodotti tipici dell’area, con la partecipazione di numerosi comuni limitrofi che collaborano per offrire un’esperienza gastronomica variegata.

Sagre novembre 2024: della pecora a Santa Ninfa (TP)

Data: 23 e 24 novembre

Santa Ninfa ospita la “Sagra della Pecora” dedicata alla pecora della Valle del Belice e ai prodotti da essa derivati. Durante questa festa si possono gustare piatti tipici come arrosticini, pasta al ragù di agnello e cous cous. È una manifestazione che celebra la pastorizia, parte integrante della cultura locale.

Sfincione fest a Bagheria (PA)

Data: dal 22 al 24 novembre

A Bagheria si rinnova l’appuntamento con lo “Sfincione Fest,” evento dedicato a questa specialità della città. L’evento, organizzato dall’associazione “La Piana d’Oro,” prevede degustazioni, concerti e spettacoli. Un’occasione imperdibile per scoprire il gusto unico dello sfincione, emblema della cucina palermitana.