Assunzioni comune Catania: il comune di Catania ha indetto un bando di selezione per esperti che saranno coinvolti nel progetto CoNeSSi – Coordinamento, Networking Sociale, affiancamento, Supervisione per la Comunità Educante, con obiettivo di contrastare le disuguaglianze tra i cittadini e la povertà educativa per combattere il disagio giovanile e prevenire fenomeni di abbandono scolastico, attraverso operazioni di educazione collettiva e potenziando la connessione tra reti locali e servizi istituzionali esistenti.

Assunzioni comune Catania: figure ricercate e stipendi

Per la realizzazione del progetto verranno selezionati sei professionisti, ciascuno dei quali potrà candidarsi per una sola figura. Nello specifico, si ricercano:

n. 1 Esperto Senior con competenze in programmazione territoriale integrata , in progettazione e co-progettazione, team building, inclusione sociale e sviluppo locale;

, in progettazione e co-progettazione, team building, inclusione sociale e sviluppo locale; n. 1 Esperto Senior con competenze in servizi di tutela dei minori e dei giovani adulti , mappatura, monitoraggio e sviluppo buone prassi, definizione degli indicatori e dei meccanismi di valutazione continua, documentazione attività e creazione report;

, mappatura, monitoraggio e sviluppo buone prassi, definizione degli indicatori e dei meccanismi di valutazione continua, documentazione attività e creazione report; n. 1 Esperto middle con funzioni di facilitatore territoriale , mappatura degli stakeholders, attivazione del networking e sviluppo della Comunità Educante, gestione social media;

, mappatura degli stakeholders, attivazione del networking e sviluppo della Comunità Educante, gestione social media; n. 1 Esperto middle con competenze in analisi sociale e statistica , alla mappatura dei bisogni della comunità locale, della popolazione giovanile, supporto alla documentazione dell’attività, creazione di report;

, alla mappatura dei bisogni della comunità locale, della popolazione giovanile, supporto alla documentazione dell’attività, creazione di report; n. 1 Esperto middle addetto al tutoring , al supporto amministrativo e logistico, raccolta documentazione e data entry, monitoraggio fisico e finanziario;

, al supporto amministrativo e logistico, raccolta documentazione e data entry, monitoraggio fisico e finanziario; n. 1 Esperto middle con competenze in progettazione e gestione di interventi in ambito sociale, in analisi fabbisogni formativi, in sviluppo/gestione di eventi e percorsi volti alla capacitazione.

L’incarico di prestazione professionale avrà una durata da 12 a 36 mesi e sarà disciplinato da contratto di lavoro autonomo. La soglia di remunerazione sarà pari a:

esperto senior – importo complessivo massimo annuo: 41.109,12 € (costo giornata 300,00 €, massimo giornate annue per esperto 108);

(costo giornata 300,00 €, massimo giornate annue per esperto 108); esperto middle – importo complessivo massimo annuo: 27.406,08 € (costo giornata 200,00 €, massimo giornate annue per esperto 108).

Assunzioni comune Catania: requisiti richiesti

Per poter partecipare alla selezione saranno necessari i seguenti requisiti:

cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell’Unione Europea o di altre categorie indicate nell’avviso;

italiana o di uno dei Paesi dell’Unione Europea o di altre categorie indicate nell’avviso; non essere escluso dall’elettorato politico attivo;

godere dei diritti civili e politici in Italia e/o negli stati di appartenenza o provenienza;

in Italia e/o negli stati di appartenenza o provenienza; non aver riportato condanne penali con sentenze di condanna passate in giudicato e non avere procedimenti penali in corso;

con sentenze di condanna passate in giudicato e non avere procedimenti penali in corso; possedere idoneità fisica all’impiego da ricoprire ed alle mansioni da svolgere;

all’impiego da ricoprire ed alle mansioni da svolgere; non essere stato licenziato, dispensato o destituito dal servizio presso Pubbliche Amministrazioni (se dipendente pubblico);

dal servizio presso Pubbliche Amministrazioni (se dipendente pubblico); non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;

dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato; non essere stato dichiarato decaduto da un pubblico impiego;

da un pubblico impiego; non avere a proprio carico cause di incompatibilità , ostative all’incarico secondo la più recente normativa;

, ostative all’incarico secondo la più recente normativa; non avere contenziosi in essere con i Comuni del Distretto Socio sanitario 16;

in essere con i Comuni del Distretto Socio sanitario 16; possedere una buona conoscenza dei più diffusi programmi e strumenti informatici;

possedere adeguata conoscenza della lingua italiana parlata scritta;

parlata scritta; essere in possesso di partita IVA;

essere in possesso di patente B e di essere automunito/a

essere in possesso del Diploma di laurea triennale, magistrale o laurea a ciclo unico del vecchio ordinamento, nelle materie / classi indicate nell’avviso, indicando l’università, l’anno accademico e il voto di laurea.

Assunzioni comune Catania: iter selettivo

La commissione si occuperà di visionare ed esaminare le domande ricevute per verificarne l’idoneità.

In seguito, saranno selezionati i candidati con il punteggio più alto e invitati ad un successivo colloquio individuale con domande di approfondimento sulle materie specifiche relative all’incarico, ovvero:

politiche per l’inclusione e per lo sviluppo della coesione;

PON Metro Plus 21/27;

Child Guarantee;

strumenti, metodologie e principi generali in tema di programmazione e progettazione sociale, formazione, sviluppo di programmi e piani di attuazione locale;

adempimenti di carattere gestionale e monitoraggio.

Assunzioni comune Catania: presentazione della domanda

La domanda di partecipazione dovrà essere presentata entro le ore 12.00 del giorno 11 novembre 2024 esclusivamente in via telematica attraverso il Portale inPA (in questa pagina). Per accedere alla piattaforma, è necessario eseguire l’autenticazione mediante SPID, CIE, CNS o credenziali eIDAS

Inoltre, è essenziale comunicare un proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) al fine della comunicazioni tra enti e candidati.