Il calendario scolastico 2024/25 promette numerose occasioni di pausa grazie a una distribuzione strategica di ponti e festività lungo l’anno. La pianificazione di queste giornate di sospensione, tuttavia, richiede un’attenta organizzazione, poiché le date possono variare in base alle decisioni delle singole Giunte regionali, che stabiliscono il calendario scolastico in autonomia per rispettare esigenze territoriali specifiche. Vediamo di seguito le date da non dimenticare.

Le date da non scordare

Il primo lungo weekend è previsto per il ponte di Ognissanti, che porterà una sospensione didattica dal 1° al 3 novembre nella maggior parte delle regioni italiane.

Le vacanze natalizie, invece, saranno un’occasione importante per ricaricare le energie: per gran parte dell’Italia, le scuole chiuderanno dal 23 dicembre 2024 al 6 gennaio 2025, con un periodo di 15 giorni. Alcune regioni, come Emilia-Romagna e Toscana, e la Provincia Autonoma di Bolzano, inizieranno le vacanze il 24 dicembre.

L’anno scolastico prosegue poi con un breve periodo di sospensione a Carnevale, con date variabili dal 1° all’8 marzo a seconda della regione.

Le festività pasquali si terranno invece dal 17 al 22 aprile, con possibili variazioni. Subito dopo, il ponte del 25 aprile regalerà un ulteriore weekend lungo, dal 25 al 27 aprile, ideale per un piccolo viaggio o per un momento di relax.

Il primo maggio rappresenta un’altra occasione di pausa, con un ponte di ben 4 giorni che va dal 1° al 4 maggio, mentre l’ultimo appuntamento con le festività sarà il ponte del 2 giugno, ultimo intervallo lungo prima della chiusura delle scuole. Questa sospensione offrirà 3 giorni di pausa, dal 31 maggio al 2 giugno, completando così il ciclo delle festività scolastiche.

Di seguito, il calendario completo dei principali periodi di sospensione delle attività didattiche e dei ponti per l’anno scolastico 2024/2025: