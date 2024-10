Bando Formez PA: nuove selezioni pubbliche sono state indette per coprire 7 posti di lavoro per esperti. Coloro che saranno selezionati lavoreranno al Progetto “Sicilia Comunica FESR” e assegnati al Dipartimento Programmazione di Palermo.

Gli stipendi previsti sono fino ad 81.000 euro; alle selezioni possono partecipare candidati diplomati e laureati con esperienza e la domanda di ammissione è da presentare entro il 4 novembre.

Bando Formez PA, progetto “Sicilia Comunica FESR”

I 7 esperti selezionati lavoreranno nel Progetto “Sicilia Comunica FESR– Supporto alla definizione, realizzazione e attuazione delle iniziative di comunicazione e visibilità del PR FESR Sicilia 2021-2027 e dei programmi della Politica Unitaria di Coesione della Regione Siciliana”.

Il progetto si propone di assistere l’amministrazione regionale nella realizzazione delle attività volte a favorire la diffusione della conoscenza del PR FESR 2021-2027 e dei programmi della Politica Unitaria di Coesione in termini di obiettivi, azioni, risultati attesi e impatti sul territorio e agevolare i potenziali beneficiari e destinatari nell’accessibilità imparziale alle possibilità di finanziamento ai fondi europei.

I profili richiesti

Si cercano le seguenti figure:

n. 1 risorsa con livello di seniority oltre 3 anni fino a 5 anni di esperienza lavorativa maturata con rapporto di lavoro subordinato o autonomo, in nell’ ambito della comunicazione digitale

Titolo richiesto: Laurea triennale

Durata collaborazione: 27 mesi

Titolo richiesto: Diploma

Durata collaborazione: 35 mesi

Titolo richiesto: Diploma

Durata collaborazione: 27 mesi

Titolo richiesto: Diploma

Durata collaborazione: 35 mesi

Titolo richiesto: Laurea specialistica

Requisiti specifici: Conoscenza della lingua inglese corrispondente al livello C1 per la Comprensione, per la Lingua Parlata e per la Produzione Scritta in conformità con il QCER

Durata collaborazione: 35 mesi

Titolo richiesto: Laurea specialistica

Durata collaborazione: 35 mesi

Titolo richiesto: Laurea specialistica

Durata collaborazione: 35 mesi

Bando Formez PA, requisiti

Per candidarsi bisogna possedere i seguenti requisiti:

essere cittadino italiano o di uno degli stati membri dell’Unione Europea, o essere in possesso di una delle condizioni indicate negli avvisi;

non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato e di non avere in corso procedimenti penali, né procedimenti amministrativi per l’applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, nonché precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale;

A seconda del profilo che si vuole ricoprire ci sono ulteriori requisiti specifici, quali il titolo di studio e la tipologia e durata dell’esperienza lavorativa maturata.

Come avviene la selezione

Le selezioni per tutti i profili professionali avverranno sulla base della valutazione dei titoli e lo svolgimento di un colloquio.

Il colloquio è finalizzato a verificare la conoscenza del contesto istituzionale, degli approcci operativi, dei dispositivi di riferimento dell’intervento oggetto della prestazione.

Bando Formez PA, come presentare domanda

Le domande di partecipazione alle selezioni pubbliche indette da Formez PA in Sicilia devono essere presentate esclusivamente in via telematica entro il 4 novembre 2024, attraverso il Portale inPA.

Per accedere alla piattaforma è necessario autenticarsi mediante SPID, CIE, CNS o credenziali eIDAS. È consigliato possedere un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

La candidatura dovrà inoltre contenere, pena l’esclusione, l’indicazione delle sole esperienze, tra quelle citate nel curriculum, che si ritengono coerenti con l’esperienza specifica richiesta. Le esperienze da indicare devono concorrere al raggiungimento del limite massimo della fascia di seniority richiesta.