Concorsi Catania: i nuovi concorsi Catania sono volti all’aggiornamento degli elenchi di idonei dai quali attingere per contratti di lavoro, a tempo indeterminato o determinato, presso il comune di Motta Sant’Anastasia e tra altri enti locali. Entrare negli elenchi è un’opportunità interessante per chi vuole lavorare nella pubblica amministrazione. La domanda di partecipazione deve essere inviata entro il 18 novembre 2024.

Concorsi Catania: le figure ricercate

Far parte di questi elenchi rappresenta una grande occasione per chi vuole lavorare nel settore pubblico, con il turnover generazione, infatti, c’è una crescente necessità di sostituire il personale che va in pensione, nello specifico si vanno a selezionare le seguenti figure;

funzionari ad elevata qualificazione amministrativa;

funzionari ad elevata qualificazione contabili;

funzionari ad elevata qualificazione tecnici;

funzionari ad elevata qualificazione di vigilanza;

istruttore amministrativo;

istruttore contabile;

istruttore tecnico;

istruttore di vigilanza;

operatore esperto.

Concorsi Catania, i requisiti

I requisiti generali sono i seguenti;

cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell’Unione Europea o di altre categorie indicate nel bando;

età non inferiore ad anni 18;

non inferiore ad anni 18 ; idoneità psico-fisica allo svolgimento di tutte le mansioni esigibili in base al profilo professionale che il candidato è destinato a ricoprire;

posizione regolare riguardo all'assolvimento degli obblighi di leva;

assenza delle cause ostative quali:

– non essere stati esclusi dall’elettorato politico attivo;

– non essere stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una P.A. per persistente insufficiente rendimento;

– non essere stati licenziati dall’impiego presso una P.A. a seguito di procedimento disciplinare o di condanna penale;

– non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego pubblico per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

e di procedimenti penali in corso che impediscano la costituzione del rapporto di impiego con le pubbliche amministrazioni; conoscenza dell’uso di strumentazioni ed applicazioni informatiche più diffuse.

A seconda del profilo professionale, per il quale ci si candida, sono richiesti ulteriori requisiti specifici che riguardano in particolare il titolo di studio richiesto ovvero;

Funzionari: possesso di Laurea della tipologia e nelle classi/materie indicate nel bando;

della tipologia e nelle classi/materie indicate nel bando; Istruttori: possesso di Diploma della tipologia indicata nel bando;

della tipologia indicata nel bando; Operatore Esperto: assolvimento dell’obbligo scolastico, accompagnato da una specifica qualificazione professionale.

Come si svolge la selezione e come presentare domanda

La selezione consisterà in una prova scritta volta ad accertare l’attitudine e la capacità del candidato a svolgere funzioni richieste alla figura professionale, il possesso del grado di professionalità e le competenze necessarie per l’accesso al profilo. sarà prevista pure una prova sulla conoscenza della lingua inglese a livello B1, il punteggio minimo per entrare è di 21/30.

La domanda di partecipazione al concorso presso il Comune di Motta Sant’Anastasia deve essere presentata entro il 18 novembre 2024, esclusivamente in via telematica presso il seguente indirizzo.