La gravità della condizione psicofisica del conducente di 47 anni coinvolto in un incidente stradale nei pressi dello svincolo di Fiumefreddo, lungo l’autostrada Messina-Catania, è chiaramente evidenziata dal valore del tasso alcolemico rilevato dagli agenti della Polizia Stradale di Giardini Naxos. Durante i controlli effettuati con l’etilometro, il risultato ha mostrato un tasso di 2,74 grammi per litro (g/l), nettamente superiore al limite di legge di 0,5 g/l, ossia più di cinque volte il consentito.

Il sinistro, avvenuto nella tarda serata di ieri, ha coinvolto due veicoli leggeri e un mezzo pesante, provocando un tamponamento a catena in direzione Messina. Le conseguenze dell’incidente sono state serie: uno dei conducenti è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Taormina, dove i medici hanno stabilito una prognosi di dieci giorni a seguito delle ferite riportate. Fortunatamente, nessuno è in pericolo di vita, ma l’incidente ha sollevato preoccupazioni riguardo ai rischi del consumo di alcol alla guida.

Le sanzioni

Per il 47enne responsabile, le conseguenze legali sono severe. La sua patente è stata immediatamente ritirata in attesa di essere revocata, e il suo veicolo è stato posto sotto sequestro amministrativo per essere successivamente confiscato. Oltre a ciò, l’uomo rischia di dover affrontare un’ammenda che va da un minimo di 1.500 euro fino a 6.000 euro, come previsto dal Codice della Strada per infrazioni di questa entità.

L’episodio sottolinea ancora una volta l’importanza della sicurezza stradale, guidare in stato di ebbrezza rappresenta una delle principali cause di incidenti gravi e fatali sulle strade, e i numeri mostrano chiaramente come il rispetto dei limiti sia essenziale per evitare tragedie.