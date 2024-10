Il 21 ottobre al Teatro Metropolitan di Catania la seconda tappa siciliana (la prima il 20 ottobre al Teatro Politeama di Palermo) del tour “Ligabue in teatro – Dedicato a noi“.

A 13 anni di distanza dall’ultima volta, Luciano Ligabue dedica al suo pubblico un nuovo tour nei teatri più belli d’Italia, location intime d’eccezione, per ripercorrere insieme il passato, il presente e il futuro di quei suoi “sogni di rock ‘n’ roll” che hanno da sempre accompagnato la sua carriera.

Un calendario molto ricco, fatto di 31 concerti con un’unica data per ogni città, senza replica (fatta eccezione per la doppia data zero a Correggio), per garantire così un’esperienza unica ed irripetibile, anche grazie ad una scaletta sempre diversa, capace di mettere insieme le hit più amate e le perle più nascoste del repertorio.

Ad accompagnare Luciano Ligabue sul palco, saranno Federico Poggipollini alla chitarra, Davide Pezzin al basso, Luciano Luisi alle tastiere e Lenny Ligabue, il primogenito del cantautore, alla batteria.

La scaletta

Di seguito, la possibile scaletta (che puòsubire delle variazioni):

Leggero

Ti sento

Questa è la mia vita

Dedicato a noi

Tutte le strade portano a te

Vivo morto o X

Freddo cane in questa palude/ Angelo della nebbia

Mai dire mai

Quella che non sei

Una vita da mediano

Ho messo via

Happy hour

Sogni di rock ‘n’ roll

Sono qui per l’amore

Piccola stella senza cielo

Atto di fede

Sono sempre i sogni a dare forma al mondo

Il giorno di dolore che uno ha

Non è tempo per noi

Le donne lo sanno

La metà della mela

Balliamo sul mondo

Tra palco e realtà

Certe notti

Urlando contro il cielo

Taca Banda

“La notte di Certe notti” a Campovolo

Il 21 giugno 2025, vent’anni dopo il primo concerto, Ligabue tornerà sul palco di Campovolo (RCF Arena di Reggio Emilia) con “La notte di Certe notti“, un grande evento per celebrare insieme ai fan i 30 anni di “Certe notti”, il singolo che nel 1995 ha segnato uno dei momenti più importanti della carriera del cantautore.