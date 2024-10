Lo scorso weekend, piazza Federico di Svevia ha ospitato un evento che ha riportato Catania indietro nel tempo: il “Mercato delle Erbe”. La giornata di festa ha regalato ai visitatori due giorni ricchi di storia, con una suggestiva rievocazione medievale che ha trasformato l’antico “Emporio cittadino” in un palcoscenico animato da: mercanti, viandanti, giocolieri, musicanti e artigiani. Falchi e falconieri hanno accompagnato il pubblico in un viaggio sensoriale tra i colori, i suoni e i profumi della Catania di un tempo, lungo i banchi delle maestranze locali.

Il progetto e la visione del sindaco Trantino

L’iniziativa, promossa dal sindaco Enrico Trantino, è solo il primo capitolo di un progetto più ampio, che tornerà a vivere il 26 e 27 ottobre 2024 in piazza Mazzini, questa volta con un’ambientazione ispirata al Settecento. Ideato da Carmela Costa del Gabinetto del Sindaco, il progetto è stato realizzato grazie al sostegno dell’assessorato regionale delle Autonomie locali, con la collaborazione del Teatro Stabile di Catania, diretto da Graziano Piazza. La sinergia tra istituzioni e associazioni locali, come Batarnù e Casa Normanna, ha dato vita a un evento memorabile, in cui la storia si è fusa con l’arte e l’intrattenimento.

Uno sguardo al passato

“Entrare nelle strade che portano al Castello Ursino è stato come varcare una soglia temporale”, ha commentato il sindaco Enrico Trantino, paragonando l’esperienza a una scena di un film di Roberto Benigni e Massimo Troisi. Tra cittadini, turisti e soprattutto bambini, l’atmosfera era carica di entusiasmo, con momenti di condivisione che hanno unito generazioni diverse nel riscoprire un passato vivace e colorato. E questa magia si ripeterà tra poche settimane, nella storica piazza Mazzini, conosciuta un tempo come piano San Filippo, per un nuovo weekend ricco di sorprese.

Un evento per grandi e piccoli

Carmela Costa, ideatrice del progetto, ha sottolineato come le due giornate siano state animate da un’ampia gamma di attività per grandi e piccoli. L’associazione Batarnù e Casa Normanna, insieme al laboratorio didattico creativo sull’erbario curato dall’associazione delle guide turistiche provinciali e da Nadia Ruju, daranno vita a un evento indimenticabile. Le animazioni, le maestranze e le rappresentazioni curate dal Teatro Stabile di Catania faranno rivivere l’atmosfera quotidiana dell’epoca, regalando al pubblico una vera immersione nel passato.

Il prossimo appuntamento

Il successo del primo appuntamento ha già acceso l’attesa per il prossimo evento, in programma per sabato 26 e domenica 27 ottobre 2024 in piazza Mazzini. Questa volta, il “Mercato delle Erbe” si tingerà di colori settecenteschi, con una nuova serie di iniziative gratuite, destinate a coinvolgere ancora una volta cittadini e turisti in un’esperienza unica nel suo genere.