Alla European Cup di pesistica olimpica, tenutasi a Bucarest dal 3 al 6 ottobre, il Team Italia FIPE ha ottenuto grandi risultati, con 6 giovani atleti provenienti da tutta la nazione, tra cui due siciliani: Samuel Cocuzza di Catania e Aurora Schepis di Milazzo. Gli Azzurrini, accompagnati dai tecnici Marco Di Marzio e Maria Vittoria Sportelli, hanno conquistato ben 5 medaglie, con il punteggio Sinclair a determinare i vincitori.

Samuel Cocuzza, nella categoria 55 kg degli Under 15 maschile, è stato il giovane più medagliato, vincendo l’oro. Ha totalizzato 177 kg, sollevando 80 kg nello strappo e 97 kg nello slancio, accumulando 306 punti. Aurora Schepis, nella categoria 49 kg degli Under 15 femminile, ha conquistato il bronzo, con 57 kg nello strappo e 67 kg nello slancio, per un totale di 124 kg. La coppia Cocuzza/Schepis ha anche vinto la medaglia d’oro nella categoria U15 a squadre. Il Team Italia ha chiuso con un argento nel concorso a squadre.

La parole dell’atleta

Tra gli spettatori presenti, il presidente della Catania Pesistica Olimpica, Beatrice Arena, e il direttore tecnico Alessandro Cocuzza, si sono detti orgogliosi del risultato. “Samuel ha dimostrato alla sua prima gara in azzurro di avere la stoffa del campione. Siamo consapevoli di aver lasciato qualche chilo a casa nelle due Alzate Olimpiche, il che ci fa ben sperare per il futuro,” ha dichiarato il tecnico.

Samuel Cocuzza ha condiviso la sua soddisfazione per il risultato: “Sono felice e grato ai miei genitori per il supporto, così come ai tecnici azzurri Marco Di Marzio e Maria Vittoria Sportelli per l’ottima preparazione. Anche se ho lasciato qualche chilo rispetto al mio personal best, questo mi dà ulteriore motivazione per le prossime competizioni nazionali e internazionali.“