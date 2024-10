La Carta Docente è un contributo economico, destinato agli insegnanti, del valore di 500 euro per anno scolastico, da spendere per l’aggiornamento professionale.

Grazie alla card elettronica è possibile acquistare libri, riviste, ingressi nei musei, biglietti per eventi culturali, cinema e teatro, o iscriversi a corsi di laurea, master universitari e corsi per attività di aggiornamento (svolti da enti accreditati o qualificati presso il Ministero dell’Istruzione).

La Carta Docente relativa all’a.s. 2024/2025 sarà attivabile dal 14 ottobre 2024 e spendibile fino al 31 agosto 2026.

Carta Docente 2024/25: come ottenerla

La card non necessita di richiesta, in quanto viene assegnata in automatico a tutti i docenti.

Per poterne fruire, è necessario attivarla tramite il sito cartadeldocente.istruzione.it, utilizzando le credenziali SPID o CIE.

Come funziona la Carta del Docente 2024/25

La Carta del Docente 2024/25 funziona tramite attivazione con procedura elettronica, gestita dall’insegnante, sul sito cartadeldocente.istruzione.it.

La card viene usata creando buoni o voucher elettronici. Il loro importo è a scelta libera, ma non deve superare il limite massimo.

A chi spetta la Carta Docente

La Carta del Docente spetta ai docenti: assunti in ruolo a tempo indeterminato nelle scuole statali (sia a tempo pieno che a tempo parziale); con contratto di supplenza annuale fino al 31 agosto 2024, su posto vacante e disponibile; in periodo di formazione e prova per l’insegnamento; dichiarati inidonei per motivi di salute (ai sensi dell’art. 514 del d.lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e successive modifiche); in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altrimenti utilizzati; assunti in scuole all’estero; assunti nelle scuole militari.

La card non è più fruibile all’atto della cessazione dal servizio; ne è inibito l’utilizzo in caso di sospensione del docente per motivi disciplinari.

Cosa acquistare con la Carta Docente

Grazie alla card elettronica, è possibile acquistare: libri e testi (anche in formato digitale), pubblicazioni e riviste; hardware e software; biglietti per l’ingresso a teatri, cinema, musei, mostre, eventi culturali e spettacoli dal vivo.

La Carta del Docente permette anche di iscriversi a: corsi di aggiornamento e qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il Ministero dell’Istruzione; corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, corsi post lauream o master universitari inerenti al profilo professionale.

È possibile acquistare anche giochi, giochi da tavolo e giocattoli, purché tale materiale sia coerente con le attività del PTOF (Piano triennale dell’offerta formativa delle scuole) e del PNFD (Piano nazionale di formazione), anche attraverso specificazione nella relativa relazione tecnica esplicativa.