L’avvio della nuova stagione di tennis femminile vedrà il Cus Catania esordire domenica 6 ottobre in una delle location più prestigiose d’Italia: il circolo del Tennis Club Parioli di Roma. La squadra catanese affronterà la prima giornata del campionato di Serie A2, pronta a misurarsi con avversarie di alto livello e a proseguire il percorso di crescita che l’ha portata lo scorso anno ai play-off, dopo aver conquistato la salvezza con anticipo nel 2022.

Le aspettative sono alte per questa stagione, che si prospetta emozionante sia per la qualità delle squadre avversarie sia per il potenziale del team catanese. “Le ragazze hanno lavorato duramente e sono pronte per la sfida“, hanno dichiarato i capitani Fabio Rizzo e Alessio Di Mauro. “Il nostro obiettivo principale rimane la salvezza, ma vogliamo anche alzare il livello tecnico per diventare sempre più competitivi. Quest’anno il gruppo si è arricchito di una nuova giovane promessa del vivaio cusino, Lavinia Arena, che ha appena diciassette anni.“

La squadra

La squadra sarà guidata da Miriana Tona, una delle migliori tenniste italiane del ranking WTA, affiancata da Noemi La Cagnina, Giulia Paternò, Giuditta Beltrami e Viola Santapaola. Con l’inserimento della giovane Arena, il team è pronto a dare battaglia nel campionato, forte del secondo posto conquistato nel girone della scorsa stagione. Il gruppo si è allenato con impegno e sacrificio, e il lavoro fatto si riflette nella crescita individuale delle giocatrici, grazie anche alla partecipazione a tornei nazionali e internazionali che hanno contribuito a migliorare le loro prestazioni e il posizionamento nel ranking.

“Il livello del campionato è come sempre molto alto”, hanno sottolineato i capitani Rizzo e Di Mauro. “La prima partita sarà cruciale, dato che il Tennis Club Parioli è un avversario di grande spessore. Siamo consapevoli delle difficoltà che incontreremo, ma siamo fiduciosi nel talento e nella determinazione delle nostre atlete, che hanno dimostrato di poter competere anche contro squadre ben strutturate.”

Le sfide future

Il lavoro svolto nei mesi di preparazione non solo sarà fondamentale per affrontare al meglio la stagione, ma servirà anche come base per le sfide future, incluse quelle dei tornei internazionali a cui il team prenderà parte. Il Cus Catania è una squadra che incarna lo spirito universitario e sportivo del club, con diverse giocatrici che rappresentano un importante valore aggiunto per il gruppo.

La seconda giornata del campionato è prevista per domenica 20 ottobre, quando il Cus Catania giocherà in casa al Mediterraneo Sporting Club di San Gregorio, affrontando un’altra sfida impegnativa con lo stesso spirito combattivo e l’ambizione di proseguire il loro cammino verso nuovi successi.