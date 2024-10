Sono 949 le aziende agricole siciliane che beneficeranno dei contributi per l’ammodernamento dei macchinari agricoli grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). Il bando, pubblicato a dicembre 2023 dal Dipartimento Regionale dell’Agricoltura nell’ambito dell’Investimento 2.3 – Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo e alimentare, prevede investimenti volti all’acquisto di tecnologie avanzate per l’agricoltura di precisione. Questo passo segna una svolta significativa verso la modernizzazione della produzione agricola in Sicilia, rafforzando l’efficienza e la sostenibilità delle imprese.

Gli investimenti includono l’acquisto di attrezzature per tecniche agricole di precisione, la sostituzione di veicoli fuoristrada, e l’innovazione nei sistemi di irrigazione e nella gestione delle acque. Questi interventi garantiranno una spinta innovativa fondamentale, consentendo alle aziende siciliane di restare competitive e di rispondere alle sfide legate ai cambiamenti climatici e alla sostenibilità ambientale.

La graduatoria definitiva

Rispetto alla graduatoria provvisoria, il numero delle istanze ammesse è stato incrementato da 757 a 949, con un aumento del budget complessivo destinato agli agricoltori, che è passato da 17 a 21 milioni di euro. Questi fondi, stanziati dall’Unione Europea tramite il programma “Next Generation EU”, rappresentano un’opportunità unica per il settore agricolo dell’isola. In totale, sono 44 le istanze non ammesse al contributo.

La graduatoria definitiva, che definisce i beneficiari delle agevolazioni finanziarie, è ora disponibile per la consultazione. Le aziende selezionate potranno così procedere con l’implementazione delle innovazioni pianificate, contribuendo a un’agricoltura più moderna, tecnologica e sostenibile.