All’inizio del 2023 è stata scoperta una nuova cometa: la cometa denominata C/2023 A3 Tsuchinshan-ATLAS è già stata ribattezzata dai media come la “cometa del secolo” per la sua straordinaria luminosità, che si prevede possa rivaleggiare con quella di Venere, il pianeta più luminoso del sistema solare.

Il passaggio della cometa del secolo

Il suo passaggio ha iniziato a farsi notare nei cieli da qualche giorno, con avvistamenti come quello documentato a Torino il 29 settembre, ma il picco della sua visibilità avverrà l’8 ottobre 2024, quando raggiungerà il massimo della sua brillantezza.

La cometa C/2023 A3 sarà visibile a occhio nudo, a condizione che si trovi un luogo con un’ottima visibilità e senza inquinamento luminoso. Per migliorarne l’osservazione, l’uso di un binocolo o di un telescopio potrebbe risultare molto utile, soprattutto nei giorni precedenti all’8 ottobre, quando la cometa si troverà alla distanza minima tra la Terra e il Sole, circa 58,6 milioni di chilometri. Durante questa fase, il corpo celeste offrirà già uno spettacolo affascinante per chi avrà la possibilità di osservarlo.

Tuttavia, lo spettacolo non finirà l’8 ottobre. La cometa si avvicinerà ulteriormente alla Terra, raggiungendo il perigeo, il punto di massima vicinanza al nostro pianeta, il 12 ottobre. In quel momento, la sua coda sarà meglio illuminata dalla luce solare, rendendola ancora più visibile anche senza strumenti ottici. Questo fenomeno offrirà uno spettacolo unico nel cielo notturno, a patto che le condizioni meteorologiche siano favorevoli, senza nuvole o piogge che possano ostacolare la visibilità.

Cometa del secolo: il parere degli esperti

Un altro fattore da considerare è l’integrità della cometa stessa. Infatti, essendo vicina al Sole, esiste la possibilità che la cometa subisca un’eccessiva sublimazione del suo nucleo, il che potrebbe portare alla sua disgregazione. Se ciò dovesse accadere, la cometa potrebbe frammentarsi e dissolversi prima di raggiungere il culmine della sua visibilità.

Secondo gli esperti, il periodo migliore per osservare la cometa sarà tra il 14 e il 20 ottobre. Durante questa settimana, il passaggio di C/2023 A3 sarà visibile in orari serali, quando il cielo è più scuro e l’assenza di luce solare offrirà condizioni ideali per l’osservazione. Sarà un’opportunità unica per ammirare uno degli eventi astronomici più spettacolari del secolo, sempre con la speranza che il corpo celeste mantenga la sua integrità e non subisca danni durante il suo avvicinamento al Sole.

In definitiva, il passaggio della “cometa del secolo” rappresenta un evento raro e affascinante che appassionati di astronomia e curiosi non vorranno perdere.