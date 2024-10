Le prove preselettive per i nuovi concorsi indetti dal Comune di Catania sono programmate per i giorni 2, 3 e 4 ottobre 2024. I test si terranno presso il PalaCatania, situato in Corso Indipendenza, e saranno effettuati in modalità informatizzata tramite l’uso di tablet.

Concorsi per agente di polizia

In particolare, per il concorso relativo alla posizione di “agente di polizia municipale,” che prevede l’assunzione di 80 agenti con contratto a tempo indeterminato e un orario di lavoro di 30 ore settimanali, le prove si svolgeranno nelle giornate di mercoledì 2 e giovedì 3 ottobre 2024.

Le sessioni di esame saranno suddivise su più fasce orarie, con ciascun candidato convocato secondo un calendario prestabilito, garantendo così lo svolgimento ordinato e regolare delle selezioni.

L’elenco dei candidati

Mercoledì 2 ottobre ore 9:00: da Abagnato Immacolata Maria a Coltraro Giuseppe.

Mercoledì 2 ottobre ore 12:30: da Comis Giorgia a Giuffrida Vanessa Anna.

Mercoledì 2 ottobre ore 16:00: da Giuliano Giancarlo a Miano Giorgio.

Giovedì 3 ottobre ore 9:00: da Micale Andrea a Rubino Valeria.

Giovedì 3 ottobre ore 12:30: da Ruccella Andrea a Zuppardi Antonino.

Concorsi istruttore tecnico, funzionario contabile e istruttore ragioniere

Le prove preselettive per il concorso di “istruttore tecnico,” riguardanti l’assunzione di 28 unità nell’area degli istruttori, si svolgeranno giovedì 3 ottobre 2024 alle ore 16 presso il PalaCatania.

Il giorno successivo, venerdì 4 ottobre, alle ore 9, si terrà la prova scritta per il concorso di 4 unità per il ruolo di “funzionario contabile,” .

Sempre il 4 ottobre, ma nel pomeriggio, alle ore 16, avrà luogo la prova preselettiva per il concorso di “istruttore contabile – ragioniere,” finalizzato alla copertura di 16 posti.

Tutti i candidati sono tenuti a presentarsi puntualmente al PalaCatania, portando con sé un documento d’identità valido. La mancata presenza, per qualsiasi motivo, comporterà l’esclusione automatica dal concorso. Durante lo svolgimento delle prove, l’area sarà presidiata dalla polizia municipale per garantire sicurezza e ordine.