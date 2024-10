Nell’area tra via da Verrazzano e via Zaccà, nel pomeriggio di ieri un incendio nella zona del cimitero di Catania, di vaste proporzioni , ha interessato parte del centro abitato, richiedendo il pronto intervento della forza pubblica a sostegno della popolazione ivi residente.

Nei pressi della zona interessata, un uomo senza fissa dimora, insieme al suo cagnolino, è stato tratto in salvo dalle fiamme che stavano per circondare la sua casa di legno, costruita in mezzo alla vegetazione dell’area, e dalla quale in un primo momento si mostrava restio ad uscire. Solo il convincimento delle forze di Polizia lo hanno convinto a lasciare la costruzione e portare con sé la bicicletta che gli consentiva di spostarsi lungo le vie della città.

L’operazione di evacuazione e spegnimento delle fiamme è durata per circa cinque ore, e solo in serata i residenti hanno potuto far rientro nelle proprie abitazioni, spaventati ma fortunatamente illesi. Alcuni parcheggi sono stati sgomberati per evitare che le fiamme li potessero interessare e sono stati allontanati tutti coloro che si trovavano in prossimità di un distributore di carburante che solo grazie ai Vigili del Fuoco non è andato distrutto. Il rogo è stato domato nel corso della mattinata odierna.