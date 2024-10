È stato domato il vasto rogo sviluppatosi ieri nei pressi del cimitero di Catania. Nel pomeriggio di ieri era possibile osservare una densa colonna di fumo che ha destato preoccupazione tra i residenti della zona che, fortunatamente non hanno avuto particolari problemi. Le fiamme non hanno, infatti, raggiunto le abitazioni ma hanno invaso un appezzamento di terreno incolto. Le cause dell’incendio sono ancora da accertare.

Questa mattina, dunque, il personale dei vigili del fuoco è riuscito a spegnere del tutto il rogo ma si segnala ancora la presenza di molto fumo. Con la collaborazione del comune di Catania, ad utilizzare dei mezzi di movimento terra per lo smassamento e lo spegnimento dei terreni coinvolti dalle fiamme.