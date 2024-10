Concorso INPS INAIL: il bando di concorso per l’assunzione di 514 ispettori dovrebbe uscire entro dicembre 2024. Il concorso è autorizzato dal c.d. Decreto Agricoltura al fine di rafforzare le attività ispettive e di vigilanza dei due Istituti. Il contratto sarà a tempo indeterminato con inquadramento nel profilo professionale di ispettore di vigilanza, presso l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni su lavoro (INAIL). Ecco tutte le informazioni necessarie a riguardo.

Concorso INPS INAIL: le nuove assunzioni

Grazie al Decreto Agricoltura convertito in Legge, sono state rafforzate le attività di prevenzione e contrasto al caporalato, allo sfruttamento lavorativo e al lavoro sommerso e irregolare svolte da INPS e INAIL. Pertanto, le 514 assunzioni previste mirano a potenziare l’organico con nuovi ispettori. Obiettivo, inoltre, è quello di potenziare le attività e i controlli a fronte del notevole incremento degli incidenti e dei decessi sul lavoro verificatisi in Italia, che ha portato il Governo ad aumentare gli stanziamenti e le iniziative per contrastare questo fenomeno, gli inserimenti sono autorizzati direttamente per Legge, e non tramite DPCM come previsto dalla normativa vigente.

Concorso INPS INAIL: i requisiti

Il concorso per ispettori INPS e INAIL è rivolto a laureati. I candidati devono soddisfare i requisiti generali di accesso ai concorsi pubblici. Per quanto riguarda i requisiti specifici richiesti per partecipare al concorso bisogna attendere l’uscita del bando la cui uscita è prevista entro il mese di dicembre del 2024.

Concorso INPS INAIL: come presentare la domanda

Per presentare la domanda di partecipazione al concorso per ispettori INPS e INAIL, bisogna collegarsi al Portale Unico per il reclutamento nella PA inPA.

Per accedere alla piattaforma è necessario essere in possesso delle credenziali SPID, CIE, CNS o eIDAS.

È, inoltre, utile dotarsi di PEC personale al fine di ricevere successive comunicazioni riguardanti il concorso.

Le prove d’esame

Il concorso dovrebbe prevedere una o più prove d’esame. La selezione si svolgerà in modalità semplificata. Bisogna attendere l’uscita del bando per ulteriori dettagli. Sicuramente sarà richiesta la conoscenza della lingua inglese e degli strumenti informatici, secondo quanto riporta la riforma dei concorsi pubblici in vigore dal 14 luglio 2023.