Domani, 1 ottobre 2024, si svolgerà l’inaugurazione della mostra temporanea “RISERVAto A TUTTI – Viaggio sensoriale nelle aree protette di UNICT”, realizzata dall’Università di Catania in collaborazione con l’Assessorato Territorio e Ambiente della Regione Siciliana.

La nuova mostra sarà quindi visitabile da domani dalle ore 17.30 e presso il Museo dei Saperi e delle Mirabilia siciliane (Palazzo Centrale d’Ateneo, piazza Università Catania).

La nuova temporanea mostra a Catania sarà visitabile soltanto per un mese. Quindi da domani 1 ottobre fino al 31 ottobre 2024. Inoltre non sarà necessario acquistare nessun biglietto, perché l’ingresso sarà aperto e gratuito per tutti.

Le figure di spicco all’inaugurazione della mostra sensoriale

Apriranno l’evento i saluti istituzionali di Francesco Priolo (rettore Università di Catania), Alessia Tricomi (delegata del Rettore al Coordinamento della Terza Missione e al Public Engagement e a Città della Scienza), Germana Barone (Delegata del Rettore al Sistema Museale d’Ateneo e direttrice del Museo dei Saperi e delle Mirabilia Siciliane), Giuseppa Savarino (Assessore del Territorio e dell’Ambiente Regione Siciliana), Francesco Picciotto (Dirigente Servizio 3 – Aree naturali protette del Dipartimento Ambiente) e Enrico Trantino (Sindaco di Catania).

A seguire, Francesco Petretti, uno dei maggiori esperti in materia di biodiversità, terrà una lectio magistralis sul futuro della biodiversità in Italia, offrendo una prospettiva scientifica e approfondita sulle sfide e le opportunità legate alla conservazione della natura nel nostro Paese.

Infine, un videomapping sulla facciata di Palazzo Centrale trasporterà il pubblico in un viaggio emozionante attraverso la storia e le bellezze delle riserve naturali di Unict.

I dettagli legati alla mostra

La nuova mostra è stata progettata da Fernanda Cantone, docente della Struttura Didattica Speciale di Architettura di Siracusa. Il tutto ruoterà intorno alla valorizzazione delle riserve naturali gestite dall’Ateneo, che quest’anno festeggia il venticinquennale. Attraverso pannelli informativi, installazioni e un videomapping all’esterno, la mostra offrirà ai visitatori un’esperienza coinvolgente e multisensoriale. Si tratta di una visita percettiva che propone piccole esperienze visive, tattili ed acustiche. Dalle zone emerse a quelle sotterranee, dalle isole agli ipogei, sarà possibile esplorare la straordinaria biodiversità delle riserve naturali gestite da Unict.