Arriva a Catania la Sicilia Expo Game, che si terrà presso Nu Land dal 19 al 20 ottobre 2024. Dalle console più recenti alle innovazioni tecnologiche, i partecipanti potranno immergersi in una vasta gamma di titoli, dalle nuove uscite ai grandi classici, provando esperienze di gioco all’avanguardia in spazi appositamente allestiti. Inoltre, ci saranno tornei competitivi in cui i giocatori più esperti potranno mettersi alla prova, sfidando avversari per conquistare premi e riconoscimenti.

Tra giochi, fumetti e cosplay

Gli appassionati di trading cards troveranno pane per i loro denti con tornei e aree dedicate agli scambi. Saranno presenti stand di rivenditori specializzati, dove sarà possibile acquistare carte rare, collezionabili e accessori.

Non mancherà un’ampia sezione dedicata al mondo dei fumetti. Infatti all’interno dell’evento saranno presenti fumetterie e case editrici pronte a proporre le ultime uscite e gli albi più ricercati. Inoltre, il pubblico avrà l’opportunità di incontrare autori e illustratori del settore.

Uno degli eventi più attesi di Sicilia Expo Game sarà sicuramente il cosplay contest, dove appassionati di cosplay provenienti da tutta la Sicilia (e non solo) si sfideranno nei panni dei loro personaggi preferiti di anime, manga, videogiochi, film e serie TV.

I prezzi dei biglietti e l’abbonamento

Diverse le opzioni disponibili per chi desidera immergersi in un’esperienza ricca di videogames, fumetti, cosplay e molto altro.

Ingresso giornaliero Day 1: € 10,00

Day 1: € 10,00 Ingresso giornaliero Day 1 + Live di Giorgio Vanni: € 15,00 (evento disponibile solo per il primo giorno)

€ 15,00 (evento disponibile solo per il primo giorno) Ingresso ridotto Day 1 (bambini dai 4 ai 12 anni): € 8,00

L’abbonamento che prevede il pass per tutti e due i giorni dell’evento avrà un prezzo di 20 euro.