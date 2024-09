L’impegno dei sindacati

Cgil, Cisl, Uil e Confindustria Sicilia hanno rinnovato il loro impegno contro le molestie e le violenze sui luoghi di lavoro attraverso la firma di un protocollo che introduce nuove misure per prevenire e contrastare questi fenomeni. Il protocollo prevede la creazione di una cabina di regia, composta da un rappresentante per ciascuna sigla, con il compito di promuovere azioni concrete per garantire la tutela della dignità e dei diritti di lavoratrici e lavoratori. Questo accordo si inserisce in un percorso iniziato con intese precedenti, siglate nel 2016 e nel 2017, che aveva già posto le basi per una collaborazione tra le parti sociali a favore della lotta contro le discriminazioni, le molestie e la violenza sul lavoro.

Le azioni previste

Le azioni previste dal protocollo comprendono la stipula di protocolli aziendali specifici, monitoraggi continui, percorsi formativi per la prevenzione e l’adozione di codici di comportamento in linea con la direttiva ILO 190/2019. Oltre alla prevenzione, grande attenzione è rivolta alla sensibilizzazione e alla creazione di un ambiente lavorativo basato sul rispetto e l’uguaglianza. Il protocollo prevede anche l’introduzione di sanzioni per chi si macchia di comportamenti inappropriati, come molestie verbali, linguaggio sessista o discriminazioni nei confronti di persone disabili e appartenenti alla comunità LGBTQIA+. Inoltre, l’accordo mira a favorire il sostegno alle vittime attraverso congedi e misure di flessibilità lavorativa, puntando a migliorare la contrattazione aziendale e combattere la criminalizzazione di chi denuncia violenze. Confindustria e i sindacati sottolineano come le molestie e la violenza rappresentino non solo una violazione dei diritti umani, ma anche un grave ostacolo per lo sviluppo di un ambiente di lavoro sano e produttivo.