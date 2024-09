La Ferrovia Circumetnea ha comunicato che dal 1° ottobre le tariffe degli abbonamenti per il trasporto urbano ed extraurbano subiranno delle modifiche. Il nuovo piano tariffario prevede anche la modifica di alcuni parametri dei titoli del precedente piano e l’introduzione di nuovi titoli. I titoli di viaggio del trasporto extraurbano rimarranno invariati.

Gli abbonamenti del servizio extraurbano, oltre ad avere come supporto fisico la card contactless, possono essere anche di tipo digitale; in questo caso il loro prezzo è scontato del 10%, esclusivamente se acquistati tramite App FCE Catania.

Tutti gli abbonamenti sono di tipo solare, quindi, per tutti, la validità inizia dal primo giorno del primo mese di validità fino all’ultimo giorno del mese o della settimana di riferimento.

I biglietti consentono di effettuare una corsa per il percorso di origine e destinazione scelto dall’utente; il prezzo è quello della fascia che è, in base alla tratta scelta, automaticamente determinata dal sistema.

Tutti i titoli, biglietti e abbonamenti, con origine o con destinazione Catania consentono di potere effettuare una corsa in metropolitana.

Sarà introdotto un Carnet extraurbano, disponibile solo in versione digitale esclusivamente tramite la App FCE Catania, che consente viaggi relativi a origini e destinazioni prefissate. Il prezzo del carnet è calcolato al momento dell’acquisto, quando l’utente dovrà specificare origine e destinazione del viaggio e corrisponde a quello di 5 biglietti di corsa semplice della fascia in cui ricade il viaggio, scontato del 10%. Il carnet può essere utilizzato per un periodo di 30 giorni dall’acquisto del titolo.