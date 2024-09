Confambiente sostiene che bisogna cambiare approccio così che la cenere possa diventare una voce significativa del Pil dell’isola. Riguardo quest’argomento è stata organizzata una tavola rotonda “Cenere Vulcanica: Riuso, Risorsa, Opportunità”, in programma per domani venerdì 27 settembre a partire dalle 9:30 presso il Palazzo della Borsa.

Un incontro per confrontarsi sul tema di strettissima attualità, che vedrà presenti tra gli altri, il presidente di Confcommercio Catania, Pietro Agen, il senatore Giuseppe Compagnone, l’assessore regionale Acqua e rifiuti, Giovanni Di Mauro, il presidente di Anci Sicilia, Paolo Amenta, referenti di Confambiente oltre a tecnici e dirigenti regionali che relazionano sull’argomento e risponderanno alle domande.

“Abbiamo sin da subito preso una posizione sullo smaltimento della cenere – afferma Giuseppe Guagliardi, referente di Confambiente.- In particolare, dopo l’episodio dello scorso 4 luglio, ci siamo resi conto che occorre approfondire l’argomento e fare in modo che, quello che attualmente rappresenta un costo, possa diventare una risorsa”.

È un appuntamento importante in cui il tema centrale sarà la potenzialità della cenere lavica in ottica di riutilizzo e inoltre si tratterà di argomenti come la raccolta, i costi e le modalità di riuso.