Bonus cicogna 2024: sarà possibile inoltrare la domanda per il bonus cicogna 2024 entro il 31 ottobre 2024. Nel bando si spiega come la misura sia in favore dei bambini nati o adottati nell’anno 2023, figli e orfani dei dipendenti delle Poste Italiane e dei dipendenti iscritti alla Gestione Postelegrafonici sottoposti alla trattenuta mensile dello 0,40% di cui all’art. 3 della Legge n. 208 del 27 marzo 1952, nonché dei pensionati già dipendenti del Gruppo Poste Italiane S.p.A. e già dipendenti IPOST..

Bonus cicogna 2024: come fare domanda

La domanda va inoltrata tramite il sito dell‘INPS, dove è scaricabile il bando con tutte le informazioni. Per accedere occorrono le credenziali SPID, CIE o CNS,

L’ente segnala che il dipendente, prima dell’invio della domanda di partecipazione al concorso deve aver presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica per la determinazione dell’ISEE ordinario, oppure dell’ISEE minorenni con genitore non coniugati tra loro e non conviventi qualora ne ricorrano le condizioni ai sensi delle vigenti disposizioni. L’attestazione ISEE è rilasciata dall’INSP previa presentazione della predetta Dichiarazione Sostitutiva Unica da parte del richiedente.

Secondo il bando saranno assegnati complessivamente 880 contributi da 500 euro ciascuno. Non si tratta di un bonus periodico, però, ma di una somma assegnata una tantum.

Bonus cicogna 2024: tutti i passaggi per compilare la richiesta

Il procedimento per richiedere il bonus cicogna 2024 è il seguente:

sarà necessario entrare nella propria area riservata del sito Inps

cercare portale prestazioni welfare;

cliccare sul tasto Accedi all’area tematica;

effettuare l’accesso tramite SPID, CIE o CNS;

selezionare la voce all’interno del menù e cliccare “Vai a gestione domanda”;

sulla scheda “Presentazione domanda”, cliccare su “Utilizza il servizio” e selezionare la voce “Bonus cicogna Ipost”

Compilare tutti i dati identificativi del soggetto richiedente

Quando esce la graduatoria e altri dettagli

Nel bando si legge che il richiedente “Dovrà, inoltre, accedere entro e non oltre 7 giorni lavorativi dalla scadenza del bando alla propria Area riservata, per verificare l’esito istruttorio della domanda“. Al momento non si sa entro quando verrà pubblicata la graduatoria, ma sarà comunque disponibile nella specifica sezione riservata al concorso.