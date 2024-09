Dopo aver attraversato dieci nazioni europee, tra cui Slovenia, Austria, Repubblica Ceca, Germania, Olanda, Malta, Francia, Polonia, Svizzera e Spagna, il Tour Music Fest, il più grande concorso musicale del continente dedicato a cantanti, rapper, DJ, band e musicisti emergenti, approda a Catania il 27 settembre per la sua sedicesima edizione.

Questa giornata rappresenterà un’opportunità imperdibile per mettere in luce e promuovere i talenti emergenti della Sicilia orientale, in un evento caratterizzato da musica dal vivo, performance artistiche e momenti di formazione.

Per candidarsi basterà inserire i dati sul sito ufficiale!

La commissione artistica presente

Anche quest’anno, il Tour Music Fest si avvale di una commissione artistica di prim’ordine, composta da professionisti rinomati come il Maestro Beppe Vessicchio, la nota produttrice Kara DioGuardi, ex giurata di “American Idol” e collaboratrice di artisti di fama come Pink ed Eminem. Insieme a loro, il rapper Ensi, la vocal coach Paola Folli e il preparatore vocale Francesco Rapaccioli, che ha lavorato con nomi del calibro di Lazza e Irama, guideranno e supporteranno gli artisti finalisti in un percorso di crescita artistica straordinario.

I premi in palio

La tappa catanese rappresenta una delle selezioni più significative per le Live Audition del Tour Music Fest, che quest’anno si svolgerà in 23 città italiane. Gli artisti emergenti della Sicilia, tra cui cantanti, rapper, DJ e musicisti, avranno la possibilità di esibirsi di fronte alla commissione e competere per guadagnare un posto nella finale internazionale del contest, che si terrà a San Marino dal 24 novembre al 1 dicembre. In palio ci sono 10.000 euro, un tour di concerti, la produzione di un singolo offerta da Riunite e borse di studio presso il prestigioso Berklee College of Music, tra tanti altri premi.

Tour Music Fest: di cosa si tratta

Nato in Italia nel 2007, il Tour Music Fest è molto più di un semplice concorso musicale: si propone di supportare gli artisti emergenti, fornendo loro un percorso di crescita sia artistica che personale. L’obiettivo non è solo individuare un vincitore, ma anche aiutare ciascun partecipante a migliorare le proprie competenze e a orientarsi nel competitivo mondo della musica, creando un ambiente di collaborazione e scambio di idee. Gli artisti avranno l’opportunità di interagire con esperti del settore e di costruire una rete di sostegno reciproco, fondamentale per il loro sviluppo professionale.