Concorso assistenti sociali e psicologi: recentemente aperte due selezioni pubbliche a Palermo per l’assegnazione di incarichi di lavoro a assistenti sociali e psicologi. In totale, sono disponibili 10 posizioni per lavoro autonomo. Si ricorda che le candidature dovranno essere inviate entro e non oltre il 30 settembre 2024. Di seguito una breve guida sulle posizioni vacanti sui requisiti necessari e sulle istruzioni per presentare la propria domanda.

Concorso assistenti sociali e psicologi, i posti vacanti

Il Distretto socio sanitario 41 di Palermo ha bandito due selezioni per la costituzione di una long list di esperti e il conferimento di incarichi di lavoro relativamente alle seguenti figure professionali:

n. 8 assistenti sociali;

n. 2 psicologi.

Gli incarichi (prestazione professionale a partita iva) saranno finalizzati al potenziamento del servizio sociale professionale e dell’equipe multidisciplinare per la presa in carico di nuclei familiari/individui percettori dell’Assegno di inclusione (ADI), in condizione di disagio economico o in situazione di in grave marginalità.

Concorso assistenti sociali e psicologi, il compenso previsto

L’incarico professionale con ciascun professionista a valere sul Fondo per la Lotta alla Povertà e all’Esclusione Sociale (annualità 2017) avrà validità per 28 settimane dalla data di sottoscrizione con un impegno per 24 ore settimanali.

Il compenso per l’intera durata dell’incarico è pari a 16.800,00 euro.

L’incarico professionale a valere sulla Quota Servizi del Fondo Povertà (annualità 2021) avrà validità di 12 mesi dalla data di sottoscrizione con un impegno settimanale per 24 ore.

Il compenso per l’intera durata dell’incarico è pari a 31.200,00 euro.

Concorso assistenti sociali e psicologi, i requisiti specifici

oltre ai requisiti generali uguali per ogni concorso pubblico, chiunque vorrà candidarsi come assistente sociale o psicologo dovrà essere in possesso di alcuni requisiti specifici. come ad esempio:

essere in possesso di partita IVA o impegno ad attivarla in caso di affidamento dell’incarico;

non avere rapporti di collaborazione professionale esterna e/o contrattuale con cooperative e/o enti accreditati

A seconda del profilo per il quale ci si candida, infine, è necessario essere anche in possesso di:

Assistenti sociali

Titolo di studio che dà accesso all’esame di stato per le sezioni A e B dell’albo degli Assistenti sociali;

che dà accesso all’esame di stato per le sezioni A e B dell’albo degli Assistenti sociali; Abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione all’Albo professionale;

all’esercizio della professione e iscrizione all’Albo professionale; Esperienza professionale specifica, almeno 3 anni

Psicologi

Laurea Specialistica o Magistrale in Psicologia e laurea in Psicologia e titoli equipollenti;

Specialistica o Magistrale in Psicologia e laurea in Psicologia e titoli equipollenti; Abilitazione all’esercizio della professione ed iscrizione allo specifico Albo.

all’esercizio della professione ed iscrizione allo specifico Albo. Esperienza professionale specifica, di almeno 3 anni maturata, in qualità di Psicologo, nell’attività a supporto dei distretti socio sanitari.

Concorso assistenti sociali e psicologi, come presentare domanda

La domanda di partecipazione per il concorso assistenti sociali e psicologi deve essere presentata entro le ore 12.00 del 30 settembre 2024, esclusivamente in via telematica, attraverso il Portale inPA.

Per accedere alla piattaforma è necessario autenticarsi mediante SPID, CIE, CNS o credenziali eIDAS.