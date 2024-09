Nel pomeriggio di oggi, gli operatori della Gema sono intervenuti per effettuare la pulizia della fontana di Proserpina e delle aree circostanti, rispondendo a una richiesta del Comune di Catania. Questa iniziativa si inserisce in un programma più ampio di manutenzione delle aree pubbliche della città. a fontana di Proserpina, un importante simbolo della città, richiede una cura costante, sia per il suo valore storico e culturale che per la sua funzione di punto di ritrovo per residenti e turisti.

I lavori di manutenzione

Nella mattinata, il monumento, situato nei pressi della stazione centrale di Catania, è stato svuotato dell’acqua per consentire un intervento straordinario di pulizia e ripristino.

L’intervento di oggi rappresenta una parte fondamentale del piano di pulizia e manutenzione delle aree pubbliche del capoluogo etneo, volto a garantire spazi urbani più puliti e accoglienti. La Gema, in collaborazione con il Comune, si impegna a mantenere questi luoghi in condizioni ottimali, affinché possano essere apprezzati da tutti. Questo tipo di operazione non solo migliora l’aspetto estetico della città, ma contribuisce anche a preservare il patrimonio culturale, rendendo gli spazi pubblici più fruibili e piacevoli.

Inoltre, è importante sottolineare come la cura dei monumenti e delle fontane rappresenti un aspetto cruciale per la promozione del turismo e della cultura locale. Un ambiente pulito e ben mantenuto incoraggia la visita di turisti e residenti, favorendo un senso di appartenenza e orgoglio civico. La risposta positiva della comunità e la collaborazione tra cittadini e istituzioni sono essenziali per garantire un futuro migliore per la città di Catania e per i suoi tesori artistici e storici.