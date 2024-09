L’autunno porta con sé una notizia incoraggiante per i cittadini di Catania. Grazie a iniziative come la settimana europea della mobilità sostenibile, il Lungomare Liberato, il centro storico pedonale e l’introduzione della metro gratuita, si registrano segni positivi per la qualità dell’aria nella città. Queste misure hanno probabilmente contribuito a migliorare significativamente l’atmosfera cittadina, dando nuova vita a un dibattito cruciale per la salute pubblica e l’ambiente.

Diminuiscono i biossidi d’azoto nell’aria

Recentemente, Catania ha raggiunto un nuovo record positivo per quanto riguarda la media annuale dei biossidi d’azoto, un inquinante atmosferico principalmente derivante dai motori a combustione. Durante il weekend i valori sono scesi a 40,7 microgrammi per metro cubo. Mentre nello stesso periodo dell’anno precedente erano a 44,2. Questo è un passo avanti significativo verso il rispetto del limite legale fissato a 40 microgrammi, un obiettivo che, finalmente, sembra alla nostra portata. Tuttavia, il traguardo ideale rimane quello raccomandato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), che suggerisce di non superare i 10 microgrammi, i livelli che abbiamo sperimentato durante il lockdown. Questo mette in evidenza quanto lavoro ci sia ancora da fare per garantire una migliore qualità dell’aria e, di conseguenza, una salute più robusta per tutti i cittadini.

Si tratta di un’importante traguardo per la città di Catania, che durante le ultime eruzioni vulcaniche ha dovuto fronteggiare la scarsa qualità dell’aria. Infatti proprio in quelle occasioni i livelli di polveri sottili hanno superato di tre volte i limiti consentiti.

Cosa poter fare per migliorare la qualità dell’aria

In questo contesto, sarebbe auspicabile che le autorità locali considerassero l’idea di offrire i mezzi pubblici gratuiti almeno nei giorni dedicati al Lungomare Liberato. Trasformare queste date in giornate della mobilità sostenibile potrebbe incentivare i cittadini a utilizzare mezzi di trasporto a zero emissioni, contribuendo a una riduzione ulteriore dell’inquinamento atmosferico. Incentivare l’uso di biciclette, monopattini e mezzi pubblici non solo migliorerebbe la qualità dell’aria, ma promuoverebbe anche uno stile di vita più attivo e salutare.

In definitiva, le recenti iniziative rappresentano un passo importante verso un futuro più sostenibile. È fondamentale che la comunità e le istituzioni collaborino per promuovere un cambiamento culturale che favorisca una mobilità responsabile, riducendo l’impatto ambientale e migliorando la qualità della vita per tutti i cittadini di Catania.