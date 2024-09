Lunedì sono partiti i lavori di manutenzione e pulizia delle aree verdi di Catania. Si tratta di un vero e proprio piano di interventi programmato per migliorare la funzionalità e la fruibilità dei parchi cittadini di Catania, un’iniziativa avviata nelle scorse settimane dal sindaco Enrico Trantino e dall’assessore all’ambiente Massimo Pesce. Questa iniziativa mira a valorizzare e mantenere le aree verdi della città, che coprono oltre 50 ettari, ai quali si aggiungono i 7 ettari del Giardino Bellini, uno dei luoghi più iconici e amati dai cittadini.

Gli interventi previsti

Nel corso della prossima settimana, sono previsti interventi significativi di potatura, decespugliamento, manutenzione delle aree gioco e pulizia nei parchi di Vicerè, Calcutta, Gandhi, Lizzio, Fenoglietti e Pigno. In particolare, il parco Pigno sarà il primo a beneficiare di queste operazioni di ripristino, contribuendo a migliorare l’aspetto e la sicurezza dell’area, rendendola più accogliente per le famiglie e i bambini.

“Nei giorni scorsi – ha dichiarato l’assessore Pesce – sono già stati puliti il Parco Falcone e il Parco Vulcania. Ringrazio gli operatori delle tre aziende che gestiscono i lotti della raccolta rifiuti a Catania e quelli della Catania Multiservizi, che con grande dedizione stanno contribuendo alla valorizzazione e pulizia del nostro patrimonio verde”. Questa collaborazione tra le istituzioni e le aziende di servizi è fondamentale per garantire la pulizia e la manutenzione costante delle aree verdi, che sono spazi di socializzazione e benessere per i cittadini.

I lavori previsti per la settimana successiva

La settimana successiva, gli interventi si concentreranno anche nel Parco degli Ulivi e nel Parco Gemmellaro, due ampie aree verdi che necessitano di ulteriori migliorie per offrire ai visitatori un ambiente più curato e fruibile. Inoltre, al Parco Gioeni proseguono da settimane i lavori di riqualificazione generale, un progetto ambizioso che mira a restituire nuovo slancio a uno dei parchi più frequentati della città.

Al Boschetto della Plaia, infine, sono ripresi gli interventi di riforestazione, un’iniziativa cruciale per restituire nuovo vigore a questo importante polmone verde, contribuendo non solo alla bellezza del luogo ma anche al miglioramento della qualità dell’aria e alla sostenibilità ambientale. Questi sforzi congiunti sono essenziali per garantire che i parchi di Catania rimangano luoghi di incontro, relax e svago per tutti i cittadini.