L’iniziativa e i requisiti utili

Entro venerdì 25 ottobre è necessario presentare la domanda per partecipare all’assegnazione dei contributi per la fornitura gratuita e semigratuita dei libri di testo per le scuole secondarie di primo e secondo grado, sia statali che paritarie, per l’anno scolastico 2024/2025. Il contributo, erogato dalla Regione Siciliana, è destinato a sostenere il diritto allo studio delle famiglie con minori risorse economiche.

Hanno diritto a richiedere il contributo gli studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado, appartenenti a famiglie con un ISEE non superiore a 10mila euro. Per accedere al beneficio, gli interessati dovranno quindi presentare la domanda direttamente all’istituto scolastico frequentato dallo studente. La domanda deve essere compilata in tutte le sue parti e accompagnata da una copia di un documento di riconoscimento valido del richiedente, la copia del codice fiscale e l’attestazione ISEE. Se il richiedente non possiede ancora l’attestazione ISEE, è sufficiente inserire il numero di protocollo e la data della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU).

Le indicazioni per le scuole

Le scuole interessate si occuperanno quindi di raccogliere le domande entro la scadenza indicata, verificando che tutti i requisiti siano rispettati. Successivamente, invieranno la documentazione al Servizio Politiche Scolastiche del Comune, includendo un elenco dettagliato degli studenti aventi diritto. Questo elenco dovrà contenere i dati anagrafici degli studenti e del soggetto che richiede il beneficio.

Le scuole che applicano la pratica del comodato d’uso dei libri di testo gestiranno le istanze pervenute e compileranno un elenco specifico degli studenti aventi diritto. In questo modo, si garantirà una distribuzione equa dei contributi.

Questa iniziativa rientra tra le varie agevolazioni promosse dal Ministero dell’Istruzione per sostenere le famiglie meno abbienti, con l’obiettivo di garantire a tutti gli studenti l’accesso ai materiali didattici necessari e favorire il diritto allo studio, riducendo così le disparità economiche.